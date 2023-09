Journées du patrimoine : découvrez la cour de Saint-Martin-le-Hébert

La cour de Saint-Martin-le-Hébert sera ouverte au public pour des visites guidées samedi et dimanche après-midi.

En plein bocage normand, c'est un bâtiment imposant que l'on découvre entouré de ses douves. Un manoir, tout autant qu'une ferme fortifiée. Une vaste bâtisse recouverte d'une toiture en pierre encadre une large cour formant un carré parfait. L'ensemble date du XIVe siècle, et depuis 200 ans, il est la propriété de la même famille. Aujourd'hui, les héritières sont deux soeurs dans la quarantaine et c'est pour elles un redoutable honneur que d'avoir la charge d'un tel lieu.

"Nous sommes régulièrement sur place pour réfléchir à l'avenir du lieu", souligne Romary Dehen, l'époux de l'une des "co-propriétaires". Un lieu comme celui-ci nécessite des travaux réguliers pour son entretien. "Rien que pour la toiture, très abimée, il faut compter autour de 100 000 euros pour 100m2, et il y a 2500m2!", explique Romary. L'ambition de la famille, c'est donc de trouver les montages financiers pour réaliser les travaux nécessaires, grâce aux aides et subventions, grâce aussi au mécénat privé, mais ça reste un travail compliqué. D'autant qu'il y a aussi tout le travail avec l'architecte qui devra superviser les travaux.

Pour les journées du patrimoine, l'ouverture de "la cour de Saint-Martin-le-Hébert" aura lieu samedi et dimanche après-midi. "C'est une obligation pour les sites qui sont classés Monuments historiques et qui bénéficient à ce titre de subventions", souligne Romary Dehen. Pour l'occasion la famille se retrouvera donc sur place ce week-end pour assurer les visites guidées lors desquelles les visiteurs pourront admirer la cour, mais aussi un pigeonnier et quelques espaces intérieurs.