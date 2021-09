Journées du patrimoine : découvrez les sites de la région Bourgogne-Franche-Comté à visiter en Côte-d'Or

Pour la deuxième année consécutive, la Région Bourgogne-Franche-Comté organise le Mois du Patrimoine. Du 18 septembre 2021 à la mi-octobre, des visites, conférences, animations sont programmées afin de sensibiliser le plus grand nombre au patrimoine et à sa valorisation.

Depuis 2004, la Région Bourgogne-Franche-Comté a pour compétence l’identification, la protection et la valorisation du patrimoine. Par ailleurs, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Région propose, avec les réseaux de transport partenaires, un pass à 5 €. Il est valable une journée pour des trajets illimités le samedi 18 ou le dimanche 19 septembre pour des déplacements en TER, car, bus et tram. Le pass est accepté, en Bourgogne-Franche-Comté, sur le réseau régional Mobigo (TER et lignes routières régionales), ainsi que sur les réseaux de transport urbain partenaires. La gratuité est appliquée pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte payant.

Les conseillers régionaux en assemblée plénière à Dijon © Radio France - Jacky Page

Conseil régional à Dijon

Adresse : 17, boulevard de la Trémouille 21000 Dijon Horaires : de 13 h à 18 h 30

Le bâtiment vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Les visiteurs pourront se promener librement dans le bâtiment. Le conseil régional de BourgogneFranche-Comté occupe toujours le bâtiment construit pour l’accueillir entre 1978 et 1980.

Exposition « Patrimoine et Matrimoine : la représentation des femmes dans les études d'inventaire du patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté ». Cette exposition met en lumière plusieurs femmes de Bourgogne-Franche-Comté, du Moyen Âge à nos jours, à travers leur représentation dans l'art et dans les cartes postales anciennes.

Visites commentées de l’exposition (galerie François Mitterrand) : dimanche de 13 h 30 à 18 h (sans inscription, dans la limite des places disponibles)

Venez tester vos connaissances sur la Région grâce à un jeu-quizz : disponible sur place uniquement.  Visite libre du bâtiment et des jardins du Département : samedi et dimanche de 13 h à 18 h 30 (sans inscription, dans la limite des places disponibles).  Jeu-quizz pour tester vos connaissances sur la Région : disponible sur place uniquement.

Le château de Châteauneuf-en-Auxois © Radio France - Caroline Paul

Château de Châteauneuf

Adresse : 21320 Châteauneuf Horaires : samedi et dimanche de 9 h 30 à 18 h Réservations et renseignements : 03 80 49 21 90 www.chateauneuf.bourgognefranchecomte.eu/

Un château médiéval d’exception vous ouvre ses portes ! La forteresse de Châteauneuf reste l’un des derniers vestiges de l’architecture médiévale conservée dans cet état. Au XVe siècle, Châteauneuf est orné de magnifiques décors. Ceux-ci sont toujours visibles et enrichis par les aménagements qui se sont succédé au fil des siècles. La Région, propriétaire de ce château depuis 2008, s’est portée volontaire pour poursuivre la restauration et en faire la pièce maîtresse d’un projet patrimonial et culturel. Bien au-delà de sa dimension touristique, le château fait partie de l’identité et de la mémoire collective de notre région.

 Visites guidées du château, sur réservation.

 Visite de l’exposition « Quand les archives révèlent notre patrimoine ».

 Visite spéciale « Les Dames de Châteauneuf », sur réservation. A 11 h 15, 15 h 15, 17 h 15.

 Séances de cinéma pour découvrir un patrimoine cinématographique méconnu : des courts métrages de 1900 à 1940 pour petits et grands projetés grâce à un vélo. Courts métrages à visionner librement, places limitées. Durée 45 min. A 10 h 30, 11 h 30, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h.

Lycée Carnot à Dijon - google maps

Lycée Carnot de Dijon

Adresse : 16, boulevard Thiers 21000 Dijon Renseignements et réservations : 03 80 68 63 00  Visites commentées du bâtiment : samedi à 14 h, 15 h 15 et 16 h 30.

 Présentations animées du matériel d’enseignement de la physique datant du XIXe siècle : samedi de 14 h à 18 h.

La forêt du Val-Suzon, poumon vert aux portes de Dijon. © Radio France - Thomas Nougaillon

Réserve naturelle régionale du Val Suzon

La Réserve naturelle régionale du Val Suzon fête ses 10 ans le samedi 18 septembre à partir de 14 h dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Aux portes de la métropole dijonnaise, la Réserve naturelle régionale du Val Suzon est la plus grande des 19 réserves naturelles régionales (3 000 hectares sur les plus de 5 000 hectares déjà classés). La Région consacre chaque année plus de 900 000 euros à la gestion de ces milieux naturels d’exception.

Le nouveau site internet consacré au patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté - Capture écran

Nouveau site Internet de la Région pour le patrimoine régional

A partir de la mi-octobre, la Région lance son nouveau site Internet pour vous permettre de découvrir le patrimoine régional. Dans le cadre de sa compétence en matière d’inventaire général du patrimoine culturel, la Région Bourgogne-Franche-Comté souhaite diffuser le plus largement possible les résultats des études du patrimoine qu’elle conduit, en ayant recours à des outils novateurs et adaptés. De plus, elle développe une série de découvertes virtuelles dont la première est consacrée au patrimoine religieux de la Côte de Beaune, suite à l'étude menée par le service régional de l'inventaire.