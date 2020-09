Journées du Patrimoine : dernier voyage pour une rame de train vieille de 40 ans

Les locomotives BB22000 sont mises en service pour la première fois en 1977 à Marseille. Ce samedi 19 septembre, pour les Journées Européennes du Patrimoine, la SNCF propose du théâtre d'improvisation a bord d'un de ces trains qui fêtera ses 40 ans de service par un denier voyage : un aller-retour entre Besançon et Belfort et un second entre Besançon et Lons-le-Saunier (Jura).

Six locomotives de ce type en Bourgogne Franche-Comté

Les locomotives BB2200, aussi surnommées "Nez-cassé" sont en cours de remplacement sur les lignes francs-comtoises. La SNCF souhaite équiper l'axe Belfort - Besançon - Lons le Saunier de matériels accessibles avant la fin de l'année.

En tout, 205 motrices de ce type ont été produites entre 1976 et 1986. Elles sont numérotées de BB22201 à BB22405 et peuvent circuler à 160 km/h. Les voitures Corail, contraction de "confort" et "rail", ont été fabriquées entre 1975 à 1989, elles peuvent accueillir entre 54 à 88 passagers assis.

Horaires du samedi 19 septembre

Ligne Besançon Viotte – Belfort Ville :

Départ de Besançon à 7h32. Arrivée à Belfort Ville à 8h56 (TER n*894011)

à Arrivée à à (TER n*894011) Départ de Belfort Ville à 9h36 . Arrivée à Besançon Viotte à 10h46 (TER n*894016)

à . Arrivée à à (TER n*894016) Arrêts intermédiaires à Roche les Beaupré, Novillars, Deluz, Laissey, Baume-les-Dames, Clerval, l’Isle sur le Doubs, Colombier-Fontaine, Voujeaucourt, Montbéliard, Héricourt.

Ligne Besançon Viotte – Lons Le Saunier :