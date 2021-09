Journées du patrimoine : des fossiles de cochons terminators au labo Palevoprim de l'Université de Poitiers

A l'occasion des 38e journées du Patrimoine, le laboratoire de paléontologie de l'Université de Poitiers, le labo palévoprim, ouvre ses portes au public ce week-end. Ce dernier pourra y découvrir la collection de fossiles vertébrés parmi lesquels des cochons terminators.

Ce sont les journées du patrimoine ce samedi et ce dimanche. Dans le Poitou, parmi les visites qui ont retenu notre attention, il y a celle de Palévoprim, le laboratoire de paléontologie de l'université de Poitiers. Situé dans le bâtiment 35 du campus, le labo abrite un atelier de moulage et de préparation ainsi que deux salles de collections qui seront ouvertes au public tout ce week-end. L'occasion pour tous de découvrir des fossiles rares comme par exemple ce crâne de cochon terminator que nous présente Franck Guy, chercheur au CNRS, et paléoanthropologue. Le directeur adjoint du labo nous désigne alors un crâne immense retrouvé sur un chantier de fouilles en Nouvelle-Aquitaine. L'observation de ses dents a montré que ce spécimen avait un régime carnassier

"Imaginez un cochon de la taille d'un petit hippopotame et capable de manger des animaux, il n'en a pas fallu plus pour que les américains le surnomment cochon terminator ou cochon de l'enfer."

Dans cette salle de collection de fossiles vertébrés, on trouvera également des félins à dents de sabre de le labo possède une mâchoire de spécimen juvénile.

"On y voit une dent de lait poussée par la dent définitive. Et c'est assez rare."

Dans la salle enfin, des fossiles humains : toutes sortes de crânes allant de Toumaï,le plus vieil ancêtre de l'homme âgé de sept millions d'années dont le crâne a été mis au jour au Tchad par une équipe de l'université de Poitiers dirigée par le Professeur Brunet en 2001 à homo sapiens en passant par Black skull.

Covid oblige, le nombre de visiteurs est réduit et les visites se font obligatoirement sur réservation. Pour ce week-end des journées du patrimoine, c'est complet mais le labo sera de nouveau ouvert au public à l'occasion de la Fête de la science les 7 et 8 octobre prochains.