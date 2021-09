Journées du patrimoine : des QR codes pour découvrir l'histoire du Mans

Il faut ouvrir l’œil pour trouver les petits panneaux rouges qui contiennent les QR codes. Une fois scanné, le visiteur découvre "une petite histoire du lieu", explique Lydia Hamonou-Boiroux, adjointe au maire et conseillère communautaire déléguée au tourisme. "On a choisi de rester sur l'anecdote, reprend l'élue. Par exemple à l'Arche de la Nature, on découvre l'histoire de la Velue, cette espèce de gros dragon qui vivait dans l'Huisne."

Pour la Ville, l'objectif est d'attirer les touristes, mais aussi les Manceaux, "Prenons l'exemple de quelqu'un qui passe devant le musée Jean-Claude Boulard, qui n'aurait pas forcément envie d'y rentrer. Cette personne scanne le QR code, découvre une histoire, et a envie d'aller plus loin dans la découverte."

11 lieux concernés

Onze QR codes ont été installés à différents endroits dans la ville :