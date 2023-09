Journées du patrimoine : des visites guidées inédites à l'hôpital Nord Franche-Comté

C'est le grand retour des Journées européennes du patrimoine. Une édition 2023 qui a pour thème "Patrimoine vivant" et "Patrimoine du sport". Et pour la première fois en Nord Franche-Comté, l'hôpital de Trévenans y participe samedi 16 septembre. Deux parcours de visites guidées sont mis en place dans l'établissement, avec quatre créneaux différent par circuit.

Deux circuits guidés

Le premier parcours permettra de découvrir des services de l'hôpital : un service dit "classique", puis celui de réanimation et celui de rééducation. Dans cette dernière étape de la visite, des ateliers seront organisés par l'équipe soignante. Le second parcours permet d'explorer les "coulisses" de l'hôpital, en arpentant le pôle logistique : les cuisines, la blanchisserie, où transitent des tonnes de nourriture et des tonnes de vêtements chaque jour. Prévoir environ 1h30 de visite sur chaque parcours.

Le personnel de l'hôpital servira lui-même de guide. La présentation du service de réanimation sera notamment assurée par un infirmier. Côté logistique aussi, le personnel qui travaille habituellement dans cette zone de l'hôpital servira de guide pour les visiteurs.

Inscription obligatoire

C'est la première fois depuis les portes ouvertes en 2017, avant la mise en service officielle de l'hôpital, que des visites comme celles-ci sont organisées. Afin de perturber au minimum le fonctionnement habituel de l'HNFC, chaque créneau de visite est limité à 20 personnes. Les inscriptions se terminent ce vendredi soir. Pour réserver un créneau il suffit de se rendre sur le site de l'hôpital : ICI . C'est ouvert à tous à partir de 12 ans.