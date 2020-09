Journées du patrimoine : dix idées Covid-compatibles en Seine-Maritime et dans l'Eure

Si vous avez peur du coronavirus en ces journées du patrimoine (et du matrimoine) ces 19 et 20 septembre 2020, on vous a sélectionné des activités Covid-compatibles en Seine-Maritime et dans l'Eure.

Les journées du patrimoine (et du matrimoine) se déroulent ce week-end (les 19 et 20 septembre) sur fond de Covid-19. Même si la ministre de la Culture Roselyne Bachelot entend "déconfiner la culture pour qu’elle soit l’affaire de tou.te.s", y'aura-t-il du monde ou la pandémie va-t-elle en décourager certain.e.s ?

Pour vous rassurer, en Seine-Maritime et dans l'Eure, on vous a sélectionné 10 activités Covid-compatibles, en extérieur, et même en famille. Même s'il faudra porter un masque et respecter les gestes barrière, des activités (très sympas) pour les enfants sont prévues.

Les visites de jardin à la campagne

Ce qui risque d'avoir la côte cette année, ce sont les visites de jardins : ceux de l'Abbaye Saint-Georges de Boscherville ou le parc du château de Martainville... Celui-là propose une exposition baptisée "Des pommes et des hommes", une visite animée par le jardinier en chef et aussi un petit tour du côté des ruches.

Un voilier à Fécamp

Après la terre, la mer : à Fécamp, on pourra jouer les moussaillons en embarquant à bord de l'Étoile, un voilier-école de la Marine nationale. En temps normal, il est basé à Brest et il sera possible de le visiter, avec une jauge limitée à 10 personnes.

Une séance d'initiation à la méditation en pleine nature

Pour ceux qui sont en quête de zénitude : le Conseil départemental de la Seine-Maritime propose (en partenariat avec l'association Zestes d'envie) une séance d'initiation à la méditation en pleine nature à Saint-Léger-du-Bourg-Denis le dimanche après-midi, prévoir son tapis de sol.

Un concert méditatif à la plage

Et pour les plus mélomanes, vous pourrez assister à un concert méditatif en bord de mer proposé par le murmure des arbres. C'est à 10 km d'Etretat, au niveau de la valleuse d'Antifer. Là aussi, prévoyez tapis de sol, quelques coussins et une couverture.

Une chasse au trésor en coulisses (du Tétris)

Ok, ça n'est pas en extérieur MAIS la jauge est limitée. Direction le Havre, vous pouvez emmener vos enfants au Tetris ! La salle de spectacle propose une chasse au trésor jusque dans les coulisses, sur les traces des Tanukis, les Tanukis ce sont de petits animaux magiques venus du Japon.

De l'impressionnisme au manga, il n'y a qu'un pas

Justement, si vos enfants sont fans du Japon et de leurs bandes dessinées, ils découvriront tout ce que le mouvement impressionniste a apporté à l'art du manga, ça se passe au musée Nicolas Poussin aux Andelys.

Jouer les détectives au château de Robert le diable

S'ils se sentent plutôt l'âme d'un ou une détective, il pourront s'exercer à la nuit tombée avec cette enquête au château de Robert le diable.

Le FC Juliobona

Plus sportif, testez la séance d'initiation au légiofoot, le football des légionnaires romains, c'est prévu au théâtre antique de Lillebonne.

Rando pinceau

Sportif là aussi, la randonnée impressionniste à Giverny pour découvrir tous les spots qui ont inspiré les pinceaux des artistes. Pour petits et grands.

Ambiance survivaliste au château de Martot

Et enfin, ambiance Robinson Crusoé au château de Martot, avec des jeux sur le thème des inondations, où on apprend notamment à se constituer un kit d'urgence.

Tous les événements sur le site du ministère de la Culture.

Une sélection présentée sur le site de l'agence touristique de Seine-Maritime.

Une sélection dédiée aux enfants sur le site de la région Normandie.