Des bougies à Sarlat, des visites de châteaux, que faire pour les journées de patrimoine en Dordogne

A l'occasion des 38e journées du patrimoine, plus d'une centaine de sites, lieux et monuments ouvrent leurs portes au public pendant ce weekend du 18 et du 19 septembre. France Bleu Périgord a fait une petite sélection des évènements.

124 sites et lieux de Dordogne ouvrent leurs portes pour les journées du patrimoine ce samedi 18 et dimanche 19 septembre. Parmi ces 124 sites, 6 ouvrent de manière exceptionnelle (le château Fort des Molières, le site gallo-romain de Lespinasse à Chancelade, l'ancienne forge de Monsac, l'ancienne gare de Champagnac-de-Belair, le Manoir de l'Aubépin à Monsaguel, la carrière de la Courie à Chancelade) 4 ouvrent ou participent pour la première fois, (promenades et visites de la commune de Mauzac-et-Grand-Castang, le repaire noble de Sergeac, une exposition à Nadaillac, musée du Temps qui passe à Allas-les-Mines).

La préfecture et les sous-préfectures et le tribunal

La préfecture de la Dordogne, à Périgueux, ouvre au public le samedi 18 septembre de 10 heures à midi et de 14h à 17 heures. Les visiteurs pourront déambuler dans les grands salons ainsi que dans une partie de la résidence préfectorale et dans le bureau du préfet. Des visites guidées sont prévues par groupe de 20 personnes, le matin à 10h et à 11h et l'après-midi à 14h, 15h et 16 heures. Les visites se font sur inscription au 05.53.02.24.38 ou bien par mail au pref-communication@dordogne.gouv.fr

La Sous-préfecture de Bergerac ouvre ce samedi 18 septembre entre 10h et midi et de 14h à 16h30. Le sous-préfet de Bergerac assurera lui-même la visite au public dans les deux salons de sa résidence et dans le parc de la sous-préfecture.

Le tribunal de Périgueux ouvre ses portes ce samedi 18 septembre avec des visites à 10h, 11h le matin et et l'après-midi à 15h, 16h et 17h. Il faut réserver par téléphone au 05.53.06.39.33.

Des journées du Matrimoine

A Périgueux, en lien avec l'association Femmes Solidaires, des journées du Matrimoine pour rendre hommage et valoriser les femmes artistes dans l'héritage culturel. Des lectures de lettres de Camille Claudel et des poésies de Catherine Pozzi seront programmées le samedi et le dimanche, de 13h à 18 heures.

Des visites du château de Bourdeilles et d'Etourneau

Des visites gratuites du château de Bourdeilles et du château d'Etourneau sont organisées tout le weekend, à 14h30, 15h30 et 16h30. Un parcours découverte de l'Isle est également prévu le samedi et le dimanche à 14h30 puis à 16 heures. Les visites sont assurées par des guides de la Semitour et par les propriétaires du château d'Etourneau

Spectacles et centre-ville éclairé à la bougie à Sarlat

A Sarlat, pour la soirée de "Patrimoine sous les étoiles", des bougies seront installées dans le centre-ville pour guider les visiteurs jusqu'aux différents lieux d'animation. Plusieurs compagnies et groupes de musique sont programmées de 21 heures à minuit :

La FAT (fanfare), place Boissarie et Lucien de Maleville

Toute conte Fée, lectures de contes dans la cour des Chanoines et place de la Grande Rigaudie

Ozar Citoyens (théâtre), places de la Grande Riguaudie et du 14 juillet

Le théâtre du Vertige, spectacle déambulatoire

Des visites sensorielles

Les jardins d'Eyrignac proposent ce weekend une visite pieds-nus. Le dimanche, le propriétaire accueille les visiteurs dans une partie du manoir pour raconter la création des jardins. Pour cette rencontre en particulier, il faut réserver au 05.53.28.99.71

A Périgueux, le musée Vesunna propose des visites sensorielles pour les enfants, de 3 à 6 ans (à 11 heures) mais aussi pour tous (à 14h30, 15h30 et 16 heures). Il s'agit de découvrir le site archéologique de la Domus de Vésone à travers des indices sonores, tactiles, visuels ou olfactifs. La visite sensorielle dure 45 minutes et se fait sur réservation au 05.53.53.00.92.

Des producteurs de foie gras accueillent les visiteurs pour parler de leur métier

7 exploitations de Dordogne ouvrent aux visiteurs ce weekend :

* Gaec de l'Olivier, à Saint-Germain-des-Près, la famille Jouanneau accueille jusqu'à 18 heures

* Ferme du Bouyssou à Carsac-Aillac, la famille Mazet organise des visites le samedi matin, de 9 heures à midi

* la ferme d'Andrevias à Sorges-et-Ligueux, la famille Meynard organise des visites le samedi, de 10h à midi et de 15h à 17h

* la ferme de Turnac à Domme, la famille Germain propose des visites le samedi après-midi, de 15h à 17 heures

* La Garrigue Haute à Prats-de-Carlux, la famille Boucherie organise des visites le samedi après-midi, de 15h à 17 heures

* La SCEA Les canards Creyssacois à Saint-Félix-de-Bourdeilles, la famille Almeida propose des visites le samedi et le dimanche de 10h à midi et de 15h à 17 heures

* Earl du Pimpidour à Saint-Saud-la-Coussière, la famille Marcelly accueille le public le samedi et le dimanche, de 10h à midi et de 15h à 17 heures