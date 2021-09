Journées du patrimoine en Côte-d'Or : Suivez le guide !

Tous les lieux historiques ne sont pas des musées poussiéreux. Certain d'entre eux sont bien vivants et résonnent tous les jours d'éclats de voix et de moments d'émotions. C'est le cas par exemple de la Cour d'Appel du tribunal de Dijon. Là où sont rejugées certaines affaires dont le premier jugement est contesté par l'une ou l'autre des parties. Cette cour d'appel se trouve en plein centre ville à une centaine de mètres du palais des Ducs. C'est un bâtiment discret, mais une fois passé les grilles du proche d'entrée, on se retrouve plongé dans l'Histoire. Murs en pierres massives, grandes salles dallées, le plus impressionnant, c'est la "Chambre Dorée", là où siègent les magistrats.

Un aperçu de cette salle où est rendue la justice © Radio France - Olivier Estran

Les juges rendent la justice sous la lumière de vitraux et sous un plafond où les poutres ont la taille d'un tronc d'arbre. C'est impressionnant, et rendre la justice dans cette salle est toujours un moment particulier pour Marie-Dominique Trapet, la doyenne des conseillers de la Cour d'Appel: "Il s'agit de l'ancien parlement de Bourgogne, dont nous allons fêter l'année prochaine les 500 ans. L'architecture est sublime et ça nous pousse à rendre des décisions de qualité car nous voulons que le parlement de Bourgogne garde sa réputation. A l'époque François 1er a été si bien accueilli qu'il a offert les vitraux de la foi, de la charité, de l'espérance a cette magnifique salle de la Chambre Dorée. Moi je suis arrivée de Paris en 2010, et je n'ai jamais eu envie de repartir, c'est une si belle cour !"

A quoi ça ressemble de rendre la justice dans cette salle ? le témoignage d'une conseillère Copier

Les souvenirs de la JDA

Tout le programme des journées du patrimoine en Côte-d'Or se trouve sur ce lien.

Le programme ne se résume pas à de beaux bâtiments à visiter. La JDA Basket participe pour la deuxième année aux journées du patrimoine. Une centaine d'objets est exposée, et chacun d'entre eux retrace à leur manière les 141 ans du club de basket. Cela va du classique maillot à des photographies d'époque. Alexandre Seguin Millère de l'association de la JDA a voulu rendre l'exposition ludique en permettant au public de participer. "Il y a un stand de jeux videos consacrés au basket, et une salle cinéma avec les moments cultes des matchs de la JDA. On demande au public d'apporter des objets, des photos des rencontres qui les ont marqués."

L'exposition a lieu ce dimanche 19 septembre de 8h30 à 17h dans la salle Boisselot, dans le quartier de la gare de Dijon . Pas besoin de réserver à l'avance.