Journées du patrimoine en Dordogne : 5 idées de sites inédits à visiter

Ce weekend du 17 et 18 septembre, des lieux uniques reçoivent du public à l'occasion des journées européennes du patrimoine. En Dordogne, France Bleu Périgord a sélectionné 5 visites à ne pas rater dans le département

Le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie (CNEFG) à Saint-Astier

Pour la première fois de son histoire, le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie ouvre ses portes aux visiteurs à Saint-Astier le samedi 17 septembre de 14h à 18 heures. Le CNEFG forme plus de 10.000 militaires chaque année au maintien de l'ordre. Les Périgourdins pourront découvrir la salle du souvenir qui retrace l'histoire de la gendarmerie mobile mais aussi découvrir certains véhicules utilisées par les gendarmes.

Pour s'y rendre, pas besoin de s'inscrire au préalable. Il faut en revanche se munir de sa carte d'identité.

Adresse : Caserne Général Dupy, route du Val de l'Isle, 24110 Saint-Astier

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le technicentre SNCF de Périgueux

Le technicentre de Périgueux, là où son rénové et réparé les trains, ouvre ses portes le samedi 17 septembre, de 10h à 18h. Il sera possible de visiter les ateliers et de se renseigner sur les métiers du technicentre. Des anciens trains seront également présentés aux visiteurs.

Les visites se déroulent sans réservation. Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite

Adresse : Technicentre Périgueux, 21 rue Pierre Semard à Périgueux.

Le temple franc-maçon de Bergerac

Le temple de la première loge maçonnique accueille le public pour des visites guidées durant tout le weekend à Bergerac. Il s'agit de découvrir non seulement le temple mais également les différentes loges maçonniques. Les visites sont gratuites et organisées par petit groupe de 15-20 personnes le samedi 17 et le dimanche 18 septembre. Le départ des visites se fait à chaque heure à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h et seront animées à chaque fois par deux ou trois membres du temple.

Adresse : 14, rue du docteur Gaston Simounet à Bergerac

Le barrage de Tuilières

Le barrage de Tuilières est ouvert à la visite gratuite ce samedi 17 septembre mais uniquement de 10h à 14h et il faut s'inscrire pour participer. Le barrage de Tuilières est situé entre les communes de Saint-Capraise-de-Lalinde et Saint-Agne. Il a été construit en 1908 et c'est l'un des plus vieux sites hydroélectriques de la vallée de la Dordogne. Il est équipée d'un ascenseur à poissons.

Adresse : Barrage de Tuilières à Saint-Capraise-de-Lalinde

L'Hôtel particulier le Nervaux

Cet hôtel particulier est situé en plein cœur de Périgueux. Il se visite ce samedi 17 septembre et ce dimanche 18 septembre. Deux visites gratuites sont prévues le matin et deux l'après-midi : de 10h à 10h30, de 11h à 11h30 et de 15h à 15h30 et de 16h à 16h30. Le plafond et l'escalier sont inscrit au titre de l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Adresse : 14 rue du plantier à Périgueux