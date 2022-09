Journées du patrimoine en Dordogne : le temple franc-maçon de Bergerac ouvre ses portes au public

C'est un endroit qui suscite de nombreux fantasmes. Tous les Bergeracois ne le savent peut-être pas, mais il existe, rue Merline en plein centre-ville, un bâtiment vieux de plus de 100 ans, avec des sculptures et un grand pignon qui surmonte la façade. Pour la toute première fois depuis dix ans, il sera possible de visiter le temple franc-maçon de Bergerac, à l'occasion des journées du patrimoine ce weekend. Des visites seront organisées samedi et dimanche.

Répondre aux interrogations

La franc-maçonnerie est souvent pensée comme une société mystérieuse, voire impénétrable. "Des clichés, il y en a un paquet, c'est quand même étonnant : vous allez dans n'importe quelle librairie, vous verrez qu'il y a des mètres cubes de livres consacrés à la franc-maçonnerie. Là nous allons essayer de répondre et de lever toute une série de questions que les gens peuvent se poser", explique Jean-Louis Bossavit, le coordinateur du temple.

Pendant les visites il s'agira donc de découvrir le site, en compagnie d'un ou deux francs-maçons. Jean-Louis Bossavit assure qu'ils répondront à toutes les questions, sur le travail des francs-maçons, le fonctionnement des sept loges, les rituels des 250 frères et soeurs regroupés dans le temple, etc.

Des visites guidées sont organisées à heure fixe samedi et dimanche, à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h. Il n'y a pas besoin de s'inscrire.