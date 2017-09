Journées du patrimoine en Dordogne : notre sélection des activités et sites gratuits

La 34e édition des journées du patrimoine va se dérouler du samedi 16 au dimanche 17 septembre 2017. Découvrez notre sélection des sites qui ouvrent gratuitement leurs portes en Dordogne.

Pour leur 34 édition, les journées du patrimoine sont placées sous le thème de la jeunesse. En Dordogne, des dizaines de sites vont ouvrir leurs portes au public et proposer des activités à des destinations des plus. Grottes, châteaux, monuments, moulins, jardins, France Bleu Périgord vous propose une sélection (non exhaustive) des sorties gratuites que vous pourrez effectuer durant ce week-end. Les sites ouverts le samedi sont signalés en bleu, ceux qui le sont le dimanche en rouge et les sites ouverts tout le week-end sont signalés en vert. Cliquez sur les "maisons" pour avoir plus d'informations.

Cette carte vous propose aussi de découvrir toutes les animations proposées en Dordogne.