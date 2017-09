Journées du patrimoine en Drôme - Ardèche : notre sélection des sites à ne pas manquer

La 34e édition des journées du patrimoine va se dérouler du samedi 16 au dimanche 17 septembre 2017. Découvrez notre sélection des sites à ne pas manquer en Drôme et en Ardèche !

175 châteaux, musées, églises ouvrent leurs portes dans la Drôme les samedi 16 et dimanche 17 septembre, et près de 93 en Ardèche. En France, ce sont plus de 17.000 monuments qui participent à la 34e édition des journées européennes du patrimoine. Comme chaque année , partez à la découverte du patrimoine de nos départements, grâce à notre sélection des sorties à ne pas manquer !

Ériger un dolmen à L’Aven d'Orgnac en Sud Ardèche

Quel est le département qui compte le plus de dolmens en France ? Ne cherchez pas en Bretagne, c’est l’Ardèche ! 850 dolmens y sont recensés à ce jour. vous pouvez profiter des journées du patrimoine pour découvrir comment faisaient nos ancêtres pour les édifier ? en famille, vous pourrez déplacer plusieurs tonnes de pierres à la manière préhistorique, avec les méthodes de nos ancêtres. Toute la famille peut participer.

Rendez-vous sur le site de l’Aven d’Orgnac à 14h samedi et dimanche.

Gratuit, entrée libre.

Tél. 04 75 38 65 10 - infos@orgnac.com - www.orgnac.com

Samedi 16 Septembre à 18h30, conférence sur les Dolmens par Bertrand Poissonnier, archéologue et spécialiste d’expérimentation mégalithique.

Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.

Randonner jusqu'à un phare à Borne, sur la montagne ardéchoise

Une randonnée à la découverte d'une oeuvre créée avant l'été dans le cadre du parcours artistique "LE PARTAGE DES EAUX". Le Phare, œuvre de l'artiste Gloria Friedman, est une verticale monochrome bleue qui s’élève à plus de cinq mètres du sol. C’est « une tour refuge qui représente à la fois l’art du trait et l’art du retrait » et qui révèle un site emblématique des contrastes qui caractérisent la ligne de partage des eaux : les pentes raides du versant méditerranéen rencontrent le doux vallonnement du côté atlantique. De l’étage d’observation, une vue à 360° s’ouvre. Un banc circulaire invite au repos et à la contemplation. Il abrite une bibliothèque dont les ouvrages permettent de mieux connaître l’histoire, la biodiversité des environs, la vie sur la montagne ardéchoise, tout en ouvrant les horizons sur le monde maritime et l’ailleurs.

Samedi 16 septembre 2017, rendez-vous à 9h30 au Col du Bez, à Borne.

Retour prévu vers 15h00 - Dénivelé positif 200 mètres

Prévoir chaussures de randonnée, eau, vêtement adapté - Repas tiré du sac

Renseignements au 04 75 36 38 60 / www.lepartagedeseaux.fr

Découvrir les coulisses du film sur le facteur Cheval à Hauterives, dans le Nord Drôme

Au palais idéal du facteur Cheval, des décors ont été installés dans le jardin pour les besoins du film de Nils Tavernier sur l'histoire du facteur Cheval. Découvrez-les en avant-première avant le début du tournage sur le site lundi. Les plus audacieux pourront même jouer la séquence clé de l'histoire du facteur quand il heurte ce qui sera sa pierre d'achoppement.

Samedi et dimanche.

Gratuit jusqu'à 16 ans inclus.

Tarif spécial "Journées du patrimoine" pour les adultes à 4 euros.

Visiter le chantier de restauration du château de Grignan, dans le Sud Drôme

Suivez la visite commentée du château de Grignan, en chantier. Cette année, une visite inédite permettra de découvrir le chantier de restauration de la cour du puits engagé début 2017. Cette opération qui concerne notamment la remise en état des trois élévations de la cour Renaissance, s’inscrit dans le projet global de valorisation du château. Cette visite sera l’occasion de pénétrer dans l’enceinte du chantier, d’observer les dégradations de l’édifice, de comprendre les choix de restauration et d’apprécier le travail minutieux réalisé par des artisans hautement qualifiés. Elle sera aussi l’occasion de rencontrer le tailleur de pierre qui présentera ses gestes et son savoir-faire .

Visite commentée du chantier de la cour du puits et rencontre avec un tailleur de pierre dimanche 17 septembre

Rendez-vous à 10h30 – Durée 1 heure env.

Prévoyez d'arriver en avance.

Découvrir un lieu exceptionnellement ouvert à la visite à Valence

Le département de la Drôme ouvre ses réserves situées à Valence dans la Chapelle des Cordeliers (2 rue André Lacroix). Les animations proposées dans ce lieu insolite du 17e siècle transformé au 20e siècle s’adressent avant tout aux jeunes et aux familles : parcours sonore et ludique sous forme d'enquête au cœur des collections, découverte de la fabrication d’un objet « préhistorique » en 3D avec La Forge collective de Valence, exposition sur la collection de photographies représentant le territoire drômois et son patrimoine à travers le regard de photographes contemporains. Vous pourrez aussi échanger avec des professionnels du patrimoine, notamment un archéologue sur les fouilles et les objets de la préhistoire (samedi de 14h à 17h) ou découvrir l’histoire de l’édifice contée par un guide du Service Patrimoine-Pays d’art et d’histoire de Valence Romans Agglo (samedi et dimanche de 14h30 à 16h).

Ouverture unique et exceptionnelle. Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Entrée libre

