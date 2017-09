Journées du patrimoine en Savoie et Haute-Savoie : notre sélection des sites à ne pas manquer

La 34e édition des journées du patrimoine va se dérouler du samedi 16 au dimanche 17 septembre 2017. Découvrez notre sélection des sites à ne pas manquer en Savoie et en Haute-Savoie !

175 châteaux, musées, églises ouvrent leurs portes en Savoie les samedi 16 et dimanche 17 septembre, et près de 110 en Haute-Savoie. En France, ce sont plus de 17.000 monuments qui participent à la 34e édition des journées européennes du patrimoine. Comme chaque année, partez à la découverte du patrimoine de nos départements, grâce à notre sélection des sorties à ne pas manquer !

Le centre historique de Chambéry à vélo (73)

Découvrir douze points remarquables de la ville à travers un parcours en vélo. Une manière de regarder d'un autre oeil les rues que l'on parcoure chaque jour. Et si le vélo vous fatigue d'avance, sachez que des itinéraire-bus vous emmènent visiter certains lieux patrimoniaux

Vélo : samedi, 9h - 18h, plan gratuit disponible à la Vélostation, l’agence STAC, à l’office du tourisme ou sur les sites internet.

Possibilité de louer un vélo à la Vélostation pour un euro la journée.

Bus : samedi, 9h à 18h (départs toutes les 30mn).

Informations : www.mobilites.chambery.fr

Tarif préférentiel : 1euro la journée.

L'ancienne "papeterie du Bout du monde" à Saint-Alban-Leysse (73)

Venez découvrir cet ancien bâtiment industriel du XIXe siècle.Venez découvrir comment l'on a fabriqué du papier durant quatre siècles à la papeterie de Leysse. Cette activité a marqué l'histoire de la commune et de la Savoie. Propriété privée exceptionnellement ouverte en partenariat avec la mairie de Saint-Alban-Leysse.

Sur inscription, limité à 20 personnes. Durée 2 heures.

A partir de 10 ans. Prévoir des chaussures de sport.

Réserver au 04.79.96.86.00

Du Samedi 16 à 09h00 au Dimanche 17 Septembre 2017 à 17h30

Le Moulin de Carra à Ville-La-Grand (74)

Le Moulin de Carra est un site à intérêts patrimonial, naturel et culturel situé sur la commune de Ville-la-Grand (74100). Le Moulin de Carra est attesté en 1637 et compte au 19e siècle parmi les 13 moulins du Foron et parmi les 200 établissements hydrauliques du bassin genevois. Le Moulin de Carra a été équipé de 3, puis 2 roues actionnées par un canal alimenté par le Foron. Sa fonction initiale était la mouture de céréales. Le bâtiment a été reconverti en huilerie au tournant du 20e siècle avant de fermer ses portes en 1940. Il sert d’habitation, subit l’usure du temps et de plusieurs incendies. Il est ensuite laissé à l’abandon pendant de nombreuses années. Motivée par la valeur patrimoniale du site, la commune de Ville-la-Grand rachète les ruines du moulin en 1997. La réhabilitation (2012-2016), vrai défi pour la commune, est faite dans le respect du bâtiment et de son environnement. Aujourd’hui, le fonctionnement du site – lieu d’éducation représente un réel intérêt pour la valorisation du patrimoine hydraulique, les moulins étant un élément d’identité du bassin genevois.

Accès : à pieds depuis le centre ville de Ville-la-Grand. En voiture, privilégier le parking du Complexe Sportif de Ville-la-Grand. En train, depuis la gare d'Annemasse, suivre la direction du centre-ville de Ville-la-Grand.

Téléphone : 07.84.54.27.76 ou sur leur site internet

La centrale hydroélectrique de Montsapey (73)

Et pourquoi pas une visite d'un site industriel ? Pour enfin comprendre comment fonctionne une de ces centrales hydroélectriques que l'on voit souvent au bord de nos routes de montagne ? Celle de Montsapey ouvre exceptionnellement ses portes et la visite sera guidée. Située au-dessus des centrales d'Argentine 1 et 2, cette centrale de GEG (gaz et électricité de Grenoble), turbine aussi les eaux du Basmont.

Dimanche, départ devant la Mairie à partir de 14h30, documents sur place.

Visite commentée et gratuite.

Renseignements à l'Office de Tourisme "Porte de Maurienne - Mairie" de Montsapey

Le musée du film d’animation à Annecy (74)

Pour sa première participation aux Journées du Patrimoine, le musée d'animation d'Annecy ouvre ses portes à destinations plutôt de la jeunesse, ou de tous ceux qui aiment rêver. Vous pourrez découvrir l'espace permanent (en lien avec le festival international du film d’animation), mais surtout, assister à une visite commentée du musée, par Maurice Corbet, avec son focus Sacrebleu productions. A ne pas manquer !

Visite libre du musée : Sam, dim 10h30 à 18h.

Visite commentée du musée : sam, dim 14h30 à 16h.

Adresse : 18, avenue du Trésum - 74000 Annecy

Tél. 04 50 33 87 30

Site internet : www.patrimoines.agglo-annecy.fr

