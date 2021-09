Journées du patrimoine en Touraine : pourquoi tant de sites maintiennent une entrée payante ?

Le patrimoine ouvre ses portes tout ce week-end. En Indre-et-Loire, comme ailleurs en France, d'innombrables lieux de culture participent à ces 38èmes Journées du patrimoine dont vous retrouvez le programme complet ici. Mais dans un grand nombre de cas, leurs portes seront plus entrouvertes qu'autre chose. Beaucoup d'endroits vont quand même faire payer l'entrée. Ils disent avoir leurs raisons.

Comme au château de Chenonceau. Là bas, l'entrée sera gratuite pour les jeunes de moins de 18 ans mais elle restera à plein tarif pour les autres, soit 15 euros. Caroline Darrasse, la responsable de la communication de ce château privé, assure faire déjà le maximum. "On a des tarifs très variés, pour les familles, pour les seniors... On a aussi mis en place pendant 30 ans des expositions qui n'étaient pas valorisées financièrement dans le tarif d'entrée".

Les trésoreries des lieux de culture ont été extrêmement mises à mal

Cette année, la pandémie n'y est pas pour rien, rappelle-t-elle. "Nous sommes aussi dans des années de crise importante, ce sont peut-être des années où cette histoire là se pose un peu moins. Les trésoreries des lieux de culture ont été extrêmement mises à mal et les châteaux de la Loire sont aussi des entreprises avec des salariés. Il faut arriver à vivre en essayant d'éviter une casse qui pourrait être phénoménale". Le château de Chenonceau a en effet perdu 40% de sa fréquentation habituelle l'an dernier.

"Cela va contribuer à l'entretien de ce patrimoine"

Comme Chenonceau, tous les sites que nous avons contactés assurent avoir fait un geste. Comme au château de Champchevrier à Cléré-lès-Pins, un monument qui n'est ouvert que trois mois dans l'année pour les particuliers. Ce week-end, ses propriétaires offrent la gratuité aux moins de 16 ans, mais pas au-delà. Pour les autres, ils font passer l'entrée de 9,50 euros à 7,50 euros. "Le financement des travaux passe en grande partie par les visites, le réceptif. Il est important que les gens comprennent que même si le tarif est considérablement réduit, cela va contribuer à l'entretien de ce patrimoine" avance l'une de ses propriétaires, Laurence Bizard-Hamilton.

On joue le jeu à différents titres

Même chose dans un autre château privé, beaucoup plus grand celui-là, le château d'Amboise. Samuel Buchwalder est chargé de sa communication. "On vit des rentrées de nos visiteurs, donc on ne peut pas se permettre d'offrir une gratuité complète sur une journée où on va faire probablement entre 3 et 4.000 personnes".

Il assure avoir fait le maximum, notamment avec une réduction de près de 25% sur le prix des billets. "On joue le jeu à différents titres, on joue le jeu avec les réductions tarifaires et on joue le jeu en proposant des choses. Les Journées du patrimoine, c'est proposer des animations en plus. En tout cas, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc, chez nous, il y aura des démonstrations de charpente traditionnelle". Au château de Champchevrier par exemple, ce sera artisans d'art ce samedi, et propriétaires habillés en tenue 18ème ce dimanche.