Journées du Patrimoine : Entrez dans les coulisses de l'opéra de Tours, samedi 21 septembre

Tours, Indre-et-Loire, Centre, France

Ce samedi 21 septembre, au Grand Théâtre de Tours, est une journée consacré aux patrimoines: le patrimoine architectural, bien sûr, le patrimoine musical mais aussi le patrimoine vivant: celui qui s'écrit chaque jour grâce au travail des artistes, techniciens, artisans et différents personnels qui font vivre l'Opéra.

Le lustre de la grande salle - Marc Larcher / Opéra de Tours

Une journée pour visiter

Pendant cette journée, les espaces publics du bâtiment seront ouverts à la visite libre, de 9H à 12H30 et de 14H à 18H. L'occasion de déambuler tranquillement et admirer l'architecture du Hall, les peintures murales, lever les yeux sur les lustres, arpenter le grand escalier ou encore découvrir la grande salle, du parterre jusqu'au poulailler.

Une matinée pour se laisser guider

Samedi matin, une guide conférencière du Service patrimoine de la Ville de Tours accompagnera les visiteurs dans une visite guidée, au cours de laquelle seront présentés et expliqués l'architecture et l'histoire du Grand Théâtre. Le bâtiment a connu de nombreux événements (comme l'incendie de 1883 qui a ravagé les peintures de la salle et de l'escalier, y compris le plafond du peintre Maillot). Cette visite commentée de 30 minutes promet donc d'être passionnante. 4 départs sont organisés à 9H30 / 10H15 / 11H / 11H45. Pas besoin de s'inscrire pour y participer.

Le grand escalier sera accessible à tous - Gérard Proust / Opéra de Tours

Pendant la matinée, des visites insolites de 30 à 45 minutes vous seront également proposées. Elles vous proposeront de partir à la découverte du Grand Théâtre côté coulisses. Ce sont les personnels (techniques, administratifs, artistes...) du grand théâtre qui vous accompagneront et vous raconteront les dessous d'une saison au cœur de cette bâtisse dédiées aux arts lyriques et symphoniques. L'occasion certainement de découvrir des métiers, entendre des anecdotes étonnantes et voir "sous les jupes" du Théâtre. Ces visites ne nécessitent pas non plus d'inscription préalable.

Pour les familles, des visites croisées seront proposées avec le théâtre Olympia. Accessibles aux enfants dès 5 ans, elles proposent à 9H30 et 11H15, deux départs simultanés dans chacun des lieux (dans la limite des places disponibles) . Les groupes visitent d'abord l'un des théâtres puis se croisent dans la rue de la Sellerie pour aller découvrir le second. Pour ces visites, il faut absolument réserver par mail : antoineproust@cdntours.fr

l'envers du décor : la constructiondu châssis d'un décor de spectacle - Opéra de Tours

Un après-midi tout en musique

De 14H à 16H45, ces portes ouvertes vous donneront l'occasion unique d'assister aux répétitions publiques du tout premier Spectacle Lyrique de la saison : Cosi fan tutte. L'opéra de Mozart sera donné à partir du 4 octobre. Et c'est tout le travail de mise en scène de cette incroyable production qui se dévoilera aux yeux des curieux.

A 16H30, 17H et 17H30, les visiteurs seront les bienvenus au foyer du public pour assister aux concerts donnés par le chœur de l'Opéra. Nul doute que cette fois encore, leur chef de chœur Sandrine Abello saura surprendre les mélomanes. Qui sait? Elle pourrait bien les faire chanter...

Un public en-chanté! - Opéra de Tours

Les portes ouvertes de l'Opéra de Tours, samedi 21 Septembre, à l'occasion des journées européennes du patrimoine. Renseignements au 02.47.60.20.20. ou sur le site internet de l'opéra