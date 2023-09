Journées du patrimoine : découvrez notre sélection de sites accessibles sans inscription

Visitez un ministère, un site gallo-romain ou encore un centre de tri des déchets. Vous pouvez le faire ce week-end grâce aux Journées européennes du patrimoine. La 40e édition de l'événement a lieu samedi 16 et dimanche 17 septembre. Près de 20.000 sites sont ouverts au public à travers la France.

Mais difficile parfois de pénétrer dans certains lieux, visitables uniquement sur inscriptions. Beaucoup affichent complets, alors France Bleu Paris vous a trouvé quelques lieux accessibles librement en Ile-de-France.

Piloter un métro ou un tramway à la Maison de la RATP

La Maison de la RATP (XIIe arrondissement) sera ouverte tout le week-end, de 9h30 à 17h. Vous pourrez essayer de conduire un tramway ou une rame de métro grâce aux simulateurs installés sur place.

Des balades en bus historiques sont aussi possibles gratuitement et sans inscription samedi et dimanche, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Des départs auront lieu depuis l'entrée principale de la Maison de la RATP.

L'Académie équestre de Versailles ouvre ses portes

L'école fondée par Bartabas en 2003 ouvre ses portes samedi et dimanche matin, de 9h à 12h. Vous pourrez découvrir le lieu, installé dans la Grande écurie du Château de Versailles.

C'est là où sont formés les écuyers de la compagnie, qui apprennent à chanter, danser tout en dressant des chevaux. Le tout dans un bâtiment érigé sous Louis XIV.

Un site gallo-romain exceptionnellement ouvert en Seine-et-Marne

Les amoureux du patrimoine ont aussi rendez-vous en Seine-et-Marne, à Châteaubleau. La commune ouvre exceptionnellement son site gallo-romain ce samedi.

Des archéo-balades permettront de découvrir les ruines du théâtre antique. Un concert gaulois, avec des instruments rares et mythiques de l'Antiquité, aura lieu le samedi, de 16h30 à 17h10. D'autres ateliers sont prévus tout au long de la journée.

Les ambassades de Finlande et du Brésil ouvertes au public

Les ambassades de Finlande et de Brésil sont accessibles ce week-end. Située place de Finlande, dans le VIe arrondissement, l'ambassade de Finlande sera ouverte de 11h à 17h. Il faudra s'inscrire sur place pour visiter l'édifice décoré dans un style épuré et proche de la nature.

L'ambassade du Brésil ouvre elle son hôtel particulier, situé dans le VIIIe arrondissement. Les visiteurs pourront découvrir une exposition autour du cinéma brésilien, tout en admirant le bâtiment construit au 19e siècle par de riches industriels.

Une visite des immeubles historiques de Paris Habitat

Le principal bailleur social de la Ville de Paris veut mettre en avant les bâtiments historiques de son parc lors des Journées du patrimoine. Il propose deux balades guidées dans le centre de Paris, qui sont d'ores et déjà complètes.

Mais le circuit sera disponible sur le site sur l’application "Détour - Paris en promenades", du Conseil de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement de Paris. L'occasion de découvrir par exemple le Passage Molière, dans le IVe arrondissement. Rénové et livré en 2022, il est composé de 34 logements. Il est ouvert depuis 1791 et est inscrit partiellement au titre des monuments historiques.

À la découverte de l'école des restaurateurs d'œuvres

Ce samedi, vous pourrez aussi plonger dans le monde de la restauration d'œuvre d'art. Les ateliers de l'Institut national du patrimoine, situés à Aubervilliers, ouvrent leurs portes de 11h à 19h.

Les visiteurs pourront découvrir les ateliers où sont formés les futurs conservateurs d'œuvres d'art de nos musées. Ils pourront dialoguer avec les élèves et les enseignants sur les techniques de restauration, le cursus pour devenir conservateur.