Journées du patrimoine : ils ont déplacé un menhir à la Maison Mégalithes et Landes en Ille-et-Vilaine

C'est une idée de sortie originale pendant les Journées du patrimoine. La Maison Mégalithes et Landes de Saint-Just, au nord de Redon (Ille-et-Vilaine) propose des visites guidées gratuites samedi 18 et dimanche 19 septembre. Des dizaines de menhirs et des dolmens sont rassemblés dans un site naturel. Le chemin du temps s'étend au travers des landes de Cojoux, soit un circuit de 7 kilomètres. On y accède en suivant une frise chronologique au sol.

On a beau venir ici souvent, sans les explications, il manque un morceau !

Après la visite de ce site néolithique, qui date de 5.000 ans avant notre ère, un menhir de deux tonnes nous attend dans le jardin de la Maison Mégalithes et Landes. Cécile Luberne, médiatrice en archéologie pour le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) proposait aux visiteurs ce samedi 18 septembre de soulever, tous ensemble, ce menhir, posé sur des rondins de bois. On se divise en deux équipes, pour chaque côté de la corde. En quelques secondes, et grâce à un peu d'huile de coude, le menhir se déplace et se soulève légèrement comme par magie. "Ils étaient capables de déplacer des pierres sur cinq kilomètres. Nous aujourd'hui, le menhir de deux tonnes sur cinq mètres, c'est de la rigolade...", s'amuse Magali, venue avec son fils de huit ans. Conquise, cette professeure d'histoire va organiser une visite avec ses élèves. "Je suis ravie de l'avoir fait, je pourrai le raconter en classe."

Jean-Yves et sa femme viennent de Grenoble pour le week-end et même s'ils sont experts en menhirs, ils ont été séduits par le site. "On en a vus en Ardèche, dans la Drôme et même dans le massif central mais ici, c'est envoutant !" Brigitte, elle, habite à Saint-Just mais c'est la première fois qu'elle suit une visite guidée. "On a beau venir ici souvent, sans les explications, il manque un morceau !" Les activités sont gratuites tout le week-end, il suffit simplement de réserver et de présenter un passe sanitaire à l'entrée.

Une nouvelle visite guidée ce dimanche après-midi

Cécile Luberne est habituée aux questions sur l'origine de ces mégalithes. "Les gens n'imaginent plus que ces monuments ont été construits par des humains. Cela peut être une façon de marquer son territoire, de créer de la cohésion sociale entre différentes communautés voisines. On essaye de proposer plusieurs interprétations pour qu'ils aient conscience qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, et ce n'est pas grave ! On ne peut pas évacuer l'interprétation que ce soit lié à une forme de culte et de croyance. C'est important dans la vulgarisation de montrer la complexité du site." Une autre visite guidée est organisée ce dimanche à 15 heures, sur réservation. De son côté, le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement de Saint-Just prépare d'autres activités gratuites pour la fête de la science les 2 et 9 octobre : de la poterie, un atelier fouilles archéologiques ou encore un atelier céramologie.