Journées du patrimoine : ils ont visité la Comédie de Saint-Étienne en avant-première

Avant l'ouverture au public le 26 septembre prochain, la Comédie de Saint-Étienne a ouvert ses portes, ce samedi, dans le cadre des Journées du patrimoine. Les visites étaient complètes pour visiter le nouveau site du Centre dramatique national.

C'est l’événement culturel de la rentrée à Saint-Étienne : la réouverture de la Comédie dans sa nouvelle salle, située dans le quartier de la Manufacture. La nouvelle saison du théâtre débute mardi 19 septembre avec FLOE, une performance qui va parcourir la ville. Mais pour la première représentation dans la nouvelle salle, il va falloir attendre le 26 septembre. Autant dire que les visites de ce samedi, dans le cadre des Journées du patrimoine, affichaient complet.

Un patrimoine industriel préservé

Au printemps dernier, la Comédie a déménagé de son site historique, situé dans le quartier de la Tarentaize, pour venir s'installer dans l'ancienne usine de la Stéphanoise de construction mécanique. Les architectes qui ont travaillé sur le projet on tout fait pour conserver le patrimoine industriel du site. C'est frappant dès le hall, avec la structure métallique et la moquette couleur brique. Un héritage industriel préservé jusque dans la Stéphanoise, justement, une des deux salles du théâtre : "Dans cette salle on voit bien le mâchefer, ce matériau issu de tous les résidus de la mine qui était utilisé pour faire des bâtiments, explique Julien Devillers, de la Comédie. L'isolation s'est faite de l'extérieur, du coup, pour conserver cet aspect brut."

L'héritage industriel de l'ancienne usine saute aux yeux dans le hall de la Comédie. © Radio France - Thomas Schonheere

La Stéphanoise est la "petite" salle de la Comédie. Elle peut accueillir 300 spectateurs. © Radio France - Thomas Schonheere

Dans la grande salle du théâtre, la salle Jean-Dasté, autre ambiance. Celle-ci, pour le coup, est neuve. Ses 700 sièges sont prêts pour accueillir les spectateurs : "On est dans une salle de style égalitaire, explique Julien Devillers. Contrairement aux salles d'avant la Révolution, où on allait pour être vu, ici c'est le contraire. C'est pour cela que la salle est très sombre, il n'y a pas de dorures, on vient vraiment pour apprécier le spectacle."

La salle Jean-Dasté peut accueillir 700 spectateurs. © Radio France - Thomas Schonheere

A la fin de la visite, les visiteurs sont conquis : "Dans un premier temps j'étais très déçue que la Comédie soit délocalisée hors du centre-ville, mais là c'est merveilleux, s'extasie Anne-Marie. L'aspect industriel, brique, métal, c'est un tout qui m'a beaucoup plu." "L'architecture industrielle a été très bien mise en valeur, c'est un des plus jolis théâtres que j'ai pu fréquenter", conclue Guillaume.

La Comédie de Saint-Étienne sera officiellement inaugurée le 16 octobre prochain. D'ici là, le programme de la saison est à retrouver sur le site internet du théâtre.