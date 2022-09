Journées du patrimoine : l'Alcyone, l'autre bateau du commandant Cousteau, ouvert au public à Caen

L'Alcyone, l'autre bateau du célèbre explorateur avec la Calypso, est ouvert au public dans le cadre des Journées du patrimoine ce week-end. Et ça tombe bien : amarré depuis 13 ans à Caen, l'Alcyone interpelle et suscite bien des questions chez ceux qui l'aperçoivent le long des quais.

Son allure atypique interroge, interpelle : l'Alcyone, construit en Charente-Maritime en 1985, a depuis des années élu domicile à Caen. D'abord parce que son ancien commandant durant douze ans, Patrice Quesnel, est caennais. Ensuite, parce que l'association Bateaux de Normandie lui a trouvé une place à côté de ses bâtiments, quai Gaston Lamy à Caen.

La cabine de l'Alcyone © Radio France - Philippe Thomas

A quoi servent ces drôles de cheminées ? Jean-Philippe Brothier, électricien durant 19 ans sur l'Alcyone est venu spécialement de Charente-Maritime ce week-end pour les Journées du patrimoine. En quelques mots, il en explique le fonctionnement : "les turbovoiles, ce sont en quelque sorte des ailes d'avions mises à la verticale. A partir du moment où l'on a assez de vent, environ huit noeuds, on peut démarrer notre système et on fait des économies de gazole, environ 20 à 30%." Voilà résumé à l'extrême, un mode de fonctionnement évidemment beaucoup plus complexe.

L'ancien commandant de l'Alcyone, le Caennais Patrice Quesnel © Radio France - Philippe Thomas

Un système révolutionnaire, mis au point dans les années 80, qui montre à quel point le commandant Jacques-Yves Cousteau, a eu très tôt une conscience écologique. Le Caennais Patrice Quesnel en convient : "pour ce mode de propulsion, il était précurseur, ça c'est sûr. Je pense que dans les années à venir, il y a forcément des navires qui utiliseront ce mode de propulsion d'une façon commerciale."

Ecoutez l'interview du Caennais Patrice Quesnel Copier

L'ex électricien du bateau, Jean-Philippe Brothier © Radio France - Philippe Thomas

Pour l'heure, ce bateau classé d'intérêt patrimonial et qui est entretenu à Caen avec la bénédiction de la Fondation Cousteau, peut être visiter ce week-end à Caen : samedi de 11 heures à 18 heures et dimanche de 11 heures à 17 heures.