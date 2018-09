Vernon, France

La maison de Pierre Bonnard à Vernon dans l'Eure est certes moins connue que la maison de Claude Monet, à Giverny, mais elle n'en a pas moins de charme. Posée en bord de Seine, sur la rive droite du fleuve, elle appartient aujourd'hui à un couple d'amateurs de peinture qui ouvrent leurs portes aux visiteurs chaque année depuis 2012, à l'occasion des journées du patrimoine.

Danièle et Bertrand de Vautibault sont les quatrièmes propriétaires de la maison depuis 1938, date à laquelle le peintre post-impressionniste a vendu cette maison qu'il appelait "Ma roulotte" et qu'il avait acquise en 1912. A l'époque, la maison était plus petite et plus étroite. Les propriétaires successifs l'ont agrandie mais elle conserve tout de même le charme de l'époque et Bertrand de Vautibault s'attache depuis six ans à lui redonner une âme.

Ciel d'été, 1915 - Pierre Bonnard

Depuis l'extérieur, on reconnaît bien la maison immortalisée par le peintre : le rez de chaussée en briques rouges, l'escalier extérieur et le balcon de bois blanc plus que centenaire. Depuis l'actuelle salle à manger, on se trouve exactement là où se trouvait Pierre Bonnard quand il peint son tableau intitulé "Vue du balcon sur la Seine". Une émotion que Bertrand de Vautibault aime partager avec les visiteurs :

On est tous les soirs dans un tableau de Bonnard. C'est une émotion folle et on ne s'en lasse pas car la lumière est toujours différente.

Le balcon de bois blanc date de 1903 et offre une vue splendide sur la jardin et sur la Seine - Bertrand de Vautibault

Aujourd'hui, la maison est à vendre et Bertrand de Vautibault aimerait que ses successeurs perpétuent la tradition et ouvrent la maison aux visiteurs. Si vous souhaitez découvrir le décor du peintre et les lieux qui ont inspirés quelques unes de ses plus belles toiles, rendez-vous ce samedi et ce dimanche au 41, route des Andelys, à Vernon. "Ma roulotte" est ouverte aux visites entre 10 heures et 19 heures.