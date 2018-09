Plus de 200 personnes sont venues ce samedi visiter la préfecture de la Dordogne. Et cela dans le cadre des journées du patrimoine.

Dordogne, France

La préfecture de la Dordogne est un joyau du second empire. Le Préfet Ladreit de la Charrière est celui qui a donné l'ordre de commencer les travaux en 1856.

Toute la journée, un public nombreux © Radio France - Xavier Dalmont

Huit ans plus tard (1864) il prenait procession de ses appartements.. On peut y admirer les portraits de grands périgourdins, Fénelon, Montaigne, Bugeaud, Pierre Magne mais aussi ceux de l’empereur Napoléon III et de l’impératrice Eugénie. Depuis tous les Préfets y résident.

Le bureau actuel de Madame la Préfète © Radio France - Xavier Dalmont