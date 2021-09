Journées du patrimoine : la sélection de France Bleu Paris

Parmi les propositions insolites, les plus curieux peuvent visiter le musée des cires pathologiques de l'hôpital Saint Louis à Paris. 4800 pièces, parfois très réalistes, représentent des parties bien spécifiques du corps malades.

Si vous êtes d'avantage intéressé par l'artisanat, rendez-vous dans les anciens ateliers d'orfèvrerie de la prestigieuse maison Christophe, à Saint Denis, mis en service en 1877, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, et aujourd'hui reconvertis en résidence artistique.

Vous êtes cycliste ou passionné par le cyclisme ? Le vélodrome de Montigny-le-Bretonneux, qui accueillera les épreuves de cyclisme aux JO de 2024, ouvre ses portes, y compris celles de ses coulisses secrètes.

Amateur de sensations fortes, ne loupez pas le passage du funambule Nathan Paulin, très haut au dessus de votre tête : l'acrobate effectuera deux traversées sur un fil tendu de 670 mètres, entre la Tour Eiffel et le Trocadéro, samedi à 16h15 puis dimanche à 15h.

Nathan Paulin, lors d'une précédente expérience entre deux tours du quartier de la Défense, en novembre 2019 © Maxppp - Arnaud Journois

Moins stressant, le chantier de sécurisation et de consolidation de Notre-Dame, incendiée en 2019, se mue en village des métiers sur le parvis. L'occasion de découvrir les réalités derrière les mots échafaudeurs, cordistes, facteurs d'orgues, etc.

Aux portes de la capitale, à Boulogne-Billancourt, on pourra entrer dans la "cabane" de Louis Renault, l'atelier d'origine reconstitué, où le fondateur travailla sur le premier modèle de la marque automobile. Le bâtiment historique du groupe expose aussi des oeuvres issues de sa collection d'art moderne ainsi que des véhicules anciens.

Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionnait un aéroport ? Découvrez comment s'organise celui de Roissy Charles de Gaulle, le 2è plus important d'Europe, après celui de Londres Heathrow, à travers une visite guidée.

Parmi les sites les plus protégés aujourd'hui figurent les datacenters, qui stockent des dizaines de milliers de données numériques. L'un d'eux est installé à Saint-Ouen-l’Aumône, dans le Val-d’Oise le Scaleway Datacenter DC5. Ultra moderne, il se revendique comme "le plus économe en énergie et en eau" du continent.

Comme chaque année, le Palais de l'Elysée ouvre ses portes. Mais même si la jauge a été revue à la hausse par rapport à l'an dernier, les visites sont déjà complètes avec plus de 10.000 personnes inscrites.

Toutes les informations : journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr