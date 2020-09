Journées du patrimoine : la Tour de Saussy, gagnante du loto en Côte-d'Or

Même si à cause de la crise sanitaire, plus de 1500 évènements sont annulés en France, les journées européennes du patrimoine vont bien avoir lieu dans près de 300 lieux en Côte-d'Or, le week-end des 19 et 20 septembre 2020. Pour la 37e édition, France Bleu Bourgogne s'intéresse à la Tour de Saussy, à trente minutes de route au nord de Dijon. Un château d'eau du 19e siècle récemment sélectionné pour être bénéficiaire du Loto du Patrimoine 2020, à l'initiative de l'animateur Stéphane Bern.

Un bâtiment rare

Pourquoi faut-il s'intéresser à cette tour de 25 mètres de hauteur ? "C'est le plus vieux château d'eau de France et le seul dont la pompe relevante était mue par une éolienne. C'était totalement innovant, nous raconte André Bréal, qui préside l'Association pour la sauvegarde et l'aménagement de la Tour de Saussy, fondée en 2018. La tour est à l’abandon depuis 120 ans et c'est ce qui lui donne sa valeur patrimoniale parce qu'elle n'a jamais été retouchée, ni bricolée ou transformée. C'est intéressant de voir comment on exploitait l'eau au 19e siècle, c'est un témoignage de l'histoire de la vie dans les villages".

André Bréal, de l'association de la sauvegarde et l'aménagement de la Tour de Saussy, nous raconte de remarquable

Merci le loto !

L'association estime à plus de 300.000 euros les besoins pour rénover la tour. Cette sélection pour le loto du patrimoine apporte aussi une certaine notoriété. "Depuis la sélection, les gens nous disent : 'elle est où la tour, est-ce qu'on peut entrer dedans ?', se réjouit André Bréal. Sur notre site internet, il y a une très forte augmentation des visites depuis que nous sommes sélectionnés". Il est également possible de faire un don, via la Fondation du patrimoine. Au 18 septembre, près de 5000 euros ont été collectés.

Un week-end animé

Pour les journées du patrimoine, l'association organise toute une série d’événements : promenade commentée autour de la tour de Saussy, chasse au trésor pour les enfants, visite d'un manège équestre tout proche - avec arrivée en calèche.