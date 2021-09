Journées du patrimoine : le chantier de restauration de la locomotive à vapeur ouvert à Saint-Pierre-des-Corps

A l'occasion des journées du patrimoine, l'association AAATV de St-Pierre-des-Corps ouvre au public son chantier de restauration de la locomotive à vapeur 231E41, ce samedi et ce dimanche à partir de 10h. Un chantier qui a débuté en 2013, lorsque la locomotive a été déplacée dans un hangar situé rue de la Pichotière.

92 tonnes de métal réparties aux quatre coins du hangar

La locomotive, mise en service en 1938 et arrêtée en 1963, a été désossée, chaque pièce répartie aux quatre coins du hangar. "Là vous avez la cabine où se trouvaient le chauffeur et le mécanicien", montre Serge Lorenzi, le vice-président de l'association. "Et là vous avez le foyer, qu'ils avaient devant eux. C'est par là qu'on mettait le charbon, par cette trappe." La locomotive consommait plus d'une tonne de charbon aux 100 kms, il en fallait des coups de pelle !

Serge Lorenzi et ses compagnons rêvent de pouvoir un jour faire rouler cette locomotive, seulement il manque un élément indispensable. "On n'a pas son livret de chaudière, c'est-à-dire son document de bord. On a beau chercher, dans les archives de la SNCF, dans les archives de Mulhouse [où se trouve la cité du train, ndlr], on n'a pas trouvé. Et bien sûr on aimerait accueillir des personnes qui ont des connaissances en chaudronnerie, en mécanique des fluides, car le savoir se perd."

Un circuit de trains miniatures

A l'occasion des journées du patrimoine, un circuit de trains miniatures a également été construit par les passionnés, durant plusieurs jours. Des jouets qui, pour certains, datent des années 30.

Des trains miniatures installés à St-Pierre-des-Corps pour les journées du Patrimoine © Radio France - Romain Dézèque