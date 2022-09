Journées du patrimoine : le Crazy Horse rénové se dévoile aux visiteurs

"Là nous sommes dans un endroit secret, normalement interdit au public..." La danseuse Mike Do nous guide dans les coulisses du cabaret, après un passage par la salle et ses fauteuils en velours. Les loges, les costumes, le bureau d'Alain Bernardin, le fondateur du Crazy Horse, tout est dévoilé... Ou presque ! "Nous gardons quand même quelques secret, explique Mika Do. Il y a un paradoxe, car il y a mystère autour des danseuses et du spectacle, et à la fois, il y a ce rapprochement qui est important pour nous entre les artistes et le public."

Le bureau historique d'Alain Bernardin, fondateur du Crazy Horse - Mark Davies - Crazy Horse

C'est pour faire tomber ces barrières que Mika Do, qui danse depuis 13 ans pour cette maison, aime participer aux Journées du patrimoine. C'est la première fois depuis 2019 que le Crazy Horse rouvre ses portes pour l'évènement. "C'était mon rêve de rentrer ici, raconte Mika Do, donc je suis d'autant plus touchée de pouvoir rencontrer toutes ces personnes qui aiment ou vont aimer notre univers."

Rénové mais toujours authentique

Un univers mis en valeur par la récente rénovation du Crazy Horse. Des photos des danseuses prises par des artistes comme David Lynch ou Emile Perauer tapissent les murs, sur la moquette sont reproduites les lèvres emblématiques du cabaret et, dans un renfoncement, des formes de seins rendent hommage au sculpteur César Baldaccini. Des jeux de lumières couplés à des miroirs désorientent, à dessein, le visiteur. "Nous aimons bien quand les gens ne savent pas où est le haut, le bas, tout ce qui est illusion, illusion d'optique, décrit Andrée Deissenberg, directrice générale du Crazy Horse.

"Il n'y a qu'un seul vrai Crazy Horse dans le monde et il est ici, depuis 1951" - Dick Walsh - Crazy Horse

La salle de spectacle aussi, est marquée par l'histoire, à commencer par l'immense liste de noms de stars qui ont assisté aux représentations. Le Crazy Horse à voulu conserver son aspect unique, comme le rappelle une autre pancarte, qui précise qu'il n'y a qu'un seul Crazy Horse, depuis 1951, et qu'il est à Paris. "Il y a une ambiance", explique Andrée Deissenberg.

J'aime bien dire qu'on s'encanaille, mais de manière très chic !

Ces visites, uniquement sur réservations, sont une manière d'attirer un autre public, celui qui, autrement, n'aurait jamais passé les portes du cabaret.