Journées du Patrimoine : "le sauvetage du viaduc des Rochers Noirs est symbolique en Corrèze"

A l'occasion des journées Européennes du Patrimoine, qui se tiennent ce week-end des 19 et 20 septembre, la Fondation du Patrimoine lance, ce samedi, une souscription publique pour le Viaduc des Rochers Noirs, à cheval sur les communes de Soursac et de Lapleau en Corrèze. L'ouvrage, qui a été retenu comme "projet emblématique" dans le cadre de la Mission Bern va également bénéficier d'une remise de chèque de 500 000 euros, somme issue du loto du patrimoine.

Alain Soularue, délégué régional de la Fondation du Patrimoine en Limousin, se réjouit de cette aide financière, qui sera versée au conseil départemental, propriétaire du site des Rochers Noirs : "Il y a un site retenu dans chaque région, c'est donc un beau symbole pour le Viaduc. Avec la souscription populaire, nous espérons recueillir 130 000 euros, ce qui nous ferais un total de 630 000 euros sur les 2,5 millions d'euros de coût des travaux". Entre la fin des études, la consultation puis le choix des entreprises, les travaux devraient être lancés fin 2021 ou début 2022 et être achevés fin 2023.

En parallèle, un autre site corrézien va bénéficier d'un financement de la mission Bern, au titre des projets de maillage du territoire : le vivier de l'abbaye d'Aubazine. Or, l'abbaye elle-même a un besoin impérieux de rénovation. Alors est-ce un premier pas pour obtenir un soutien plus important dans le futur ? Alain Soularue se montre sceptique : "il y a un projet emblématique par région et par an, or tous les départements de Nouvelle-Aquitaine concourent chaque année, donc imaginer que l'abbaye soit lauréate c'est possible... mais ça me semble un tout petit peu compliqué" !