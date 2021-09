Journées du patrimoine : les cascades et bassins du Parc de Sceaux rouvrent ce week-end

Chaque année, 3,5 millions de visiteurs arpentent les allées du Domaine départemental de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. Point d'orgue de la visite : les bassins, les jets d'eau et la cascade ! Après deux ans de travaux, le chantier est terminé et le public va pouvoir redécouvrir tout ça, ce week-end, pour les journées du patrimoine.

La cascades du Parc de Sceaux se compose de neuf bassins sur 200 mètres de long. Elle est à découvrir pour ces journées du patrimoine 2021. © Radio France - Faustine Mauerhan

Des cascades imaginées par Le Nôtre, inaugurées par Louis XIV et sublimées par Azéma

C'est qu'il y avait du boulot. La cascade et les murs du bassin de l'octogone et du canal commandés par Colbert et réalisés par Le Nôtre, commençaient à se fissurer, menaçant de tomber en morceaux dans l'eau. Il fallait alors restaurer les neufs niveaux de la cascade, les maçonneries et les murs. Un chantier à plus de 9 millions d'euros pour le département des Hauts-de-Seine, propriétaire du domaine. "C'est une somme qui peut paraître importante mais qui est relative lorsqu'on regarde les enjeux", justifie Georges Siffredi, président du département. "Avec bientôt quatre millions de visiteurs, il fallait faire cet effort pour magnifier notre patrimoine."Pour attirer toujours plus de public aussi, tout ce week-end, puis, à terme, des barques seront à la disposition des promeneurs. Dès janvier 2022, un ponton pérenne leur permettra de voguer sur le canal pour admirer les perspectives monumentales du parc.

à lire aussi Journées du patrimoine : la sélection de France Bleu Paris