EN IMAGES - Journées européennes du patrimoine : les dix lieux à ne pas manquer en Île-de-France

Île-de-France, France

Les Journées européennes du patrimoine se tiennent ce week-end en France. Pour cette 36e édition, ministères, théâtres, lieux insolites ou encore parcs vous ouvrent leurs portes en France. Près de 3.000 événements sont organisés samedi et dimanche rien qu'en Île-de-France.

France Bleu a sélectionné pour vous ou dix sites exceptionnellement ouverts ou participant pour la première fois aux Journées du patrimoine !

Le Cirque d'hiver à Paris

Situé au 10 rue Amelot dans le XIe arrondissement de la capitale, le Cirque d'hiver Bouglione participe pour la première fois aux Journées du patrimoine. Construit en décembre 1852, il s'agit du plus ancien cirque au monde encore en activité. Les visiteurs vont pouvoir découvrir l'envers du décor.

Visite commentée (sur inscription) dimanche de 14h à 17h30.

le Cirque d'hiver à Paris - © Dominique Secher

Le Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne

Datant du XIXe siècle, le Pavillon Baltard fait partie d'une série de dix structures en fer, fonte et verre construites par l'architecte Victor Baltard. Elles ont accueilli les Halles de Paris jusqu'en 1972. Menacé de destruction, un des pavillons a été conservé et installé à Nogent-sur-Marne. Il accueille aujourd'hui des spectacles, des tournages ou encore des salons.

Des visites guidées, suivies d’un ciné-concert sur le film "The Immigrant" de Charlie Chaplin, sont organisées samedi et dimanche de 15h à 16h et de 17h à 18h.

Le Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne - © Ville de Nogent-sur-Marne

L'Hippodrome ParisLongchamp

Inauguré en 1857 par Napoléon III, l’Hippodrome de Longchamp s’étend sur 57 hectares. Il fait partie des champs de courses de chevaux les plus renommés sur la scène internationale. Le public va pouvoir découvrir l’univers des courses hippiques grâce à des visites guidées et des animations.

Visite commentée (sur inscription) samedi de 13h à 17h. Animations (sur inscription) samedi de 12h à 19h.

L'Hippodrome ParisLongchamp - © ParisLongchamp

Le Musée du Jouet à Poissy

De quoi retomber en enfance ! A l'occasion de sa réouverture, le Musée du Jouet accueille les visiteurs samedi et dimanche. Fondé en 1974, il présente une collection de 800 jouets et jeux de l'Antiquité à nos jours.

Visite contée (sur inscription) samedi de 10h30 à 11h30. Visite commentée des collections (sur inscription) samedi et dimanche de 16h à 17h et de 17h à 18h. Visite commentée « travaux de restauration » (sur inscription) samedi et dimanche de 14h30 à 15h30.

Le Musée du Jouet à Poissy - © Ville de Poissy - Musée du Jouet

Le théâtre Mogador à Paris

Première participation pour le théâtre Mogador, l’une des plus grandes salles de spectacles parisiennes. Inauguré en 1919, le site, qui peut accueillir jusqu'à 1.600 spectateurs, est dédié à la comédie musicale. Le théâtre est inscrit aux monuments historiques depuis 1990.

Visite libre samedi de 9h à 14h et dimanche de 9h à 12h.

Le théâtre Mogador à Paris - © théâtre Mogador

Le patrimoine et les archives de la RATP

La RATP vous propose un "voyage musical" au cœur de son patrimoine à Villeneuve-Saint-Georges. Créée en 1949, la RATP a réuni toute une collection de matériels roulants conservée dans une ancienne gare de triage.

Les archives de la RATP à Saint-Germain-en-Laye sont également ouvertes au public pour la première fois. Elles rassemblent les anciennes fiches d’agents, des tickets de métro de toutes les époques, ou encore des affiches.

Samedi et dimanche (sur inscription) pour découvrir le patrimoine de la RATP. Samedi et dimanche (sur inscription) pour les archives à Saint-Germain-en-Laye.

Le patrimoine de la RATP est visible pour la première fois lors des Journées du patrimoine. - © Bruno Marguerite

Le ministère de l'économie et des Finances à Paris

Achevé en 1989, Bercy ouvre ses portes aux visiteurs ce week-end. Et en plus des visites guidées ou libres, le ministère vous invite à essayer une tyrolienne, installée au-dessus de la cour d’honneur. Les plus courageux s'élanceront de la terrasse de l’hôtel des ministres et descendront en rappel le long du bâtiment Vauban.

Portes ouvertes avec visite libre, visite commentée, tyrolienne et descente en rappel samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h.

Bercy dans le XIIe arrondissement à Paris - © Ministère de l'économie et des Finances

La Fabrique du métro à Saint-Ouen

Envie de plonger dans le Grand Paris Express ? C'est ce que vous propose la société du Grand Paris avec des animations, des rencontres avec les professionnels du tunnel, ou encore une immersion en 3D. Vous pourrez aussi visiter le chantier de la future gare Saint Denis Pleyel et le site du futur village olympique.

Animations et conférences samedi de 10h à 20h (entrée libre et gratuite).

Les lieux à visiter dans le cadre des Journées du patrimoine 2019. - © Société du Grand Paris

Le Domaine du Palais Royal

Le Domaine du Palais Royal ouvre exceptionnellement ses portes ce week-end. Le Palais-Royal, construit en 1628 par le cardinal de Richelieu, fut notamment la résidence du jeune Louis XIV. Il accueille aujourd’hui le ministère de la Culture, le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État et la Comédie-Française.

Les visiteurs pourront suivre tout un circuit, passant par les quatre institutions, avec des expositions, des ateliers ludiques sur le patrimoine culinaire, des déambulations littéraires. Visites commentées samedi et dimanche de 10h30 à 11h45 et de 16h30 à 17h30. Déambulations littéraires samedi et dimanche de 14h30 à 16h et de 18h30 à 20h. Initiation aux jeux anciens samedi et dimanche de 16h à 19h.

Le Palais Royal dans le Ier arrondissement de Paris - Didier Plowy MCC

Le Fort de Cormeilles-en-Parisis

Le Fort de Cormeilles, construit entre 1874 et 1877 sur près de 10 hectares, pouvait recevoir plus d'un millier d'hommes. Transformé en état-major dans l’entre-deux-guerres, il a été utilisé par les Allemands pour stocker des torpilles, avant de servir de prison juste après la seconde guerre mondiale.

De nombreuses activités pour les enfants sont organisées : un jeu de piste multi-époques, un parcours du combattant ou encore à des balades en poney. Animations dimanche de 9h à 16h30.

Le Fort de Cormeilles-en-Parisis dans le Val d'Oise - © DR

Vous retrouvez tout le programme des Journées européennes du patrimoine ici.

Attention si vous voulez vous déplacer à Paris. La 5e édition de la Journée sans voitur se déroule ce dimanche, de 11h à 18h.