Journées du patrimoine: les paysages à l'honneur cette année

Ce weekend, on quitte les églises et les galeries d'art et on part se promener ! Cette année, pour les journées du patrimoine, les institutions européennes ont décidé de promouvoir des espaces naturels. Elles veulent célébrer les relations entre l'homme et la nature...

Au programme des journées européennes du patrimoine 2017, des virées dans les jardins, dans les grottes et dans les forêts. Pour motiver nos enfants, nous pourrons nous lancer dans le "geocaching", la traque d'objets géolocalisés, dissimulés dans des buissons ou dans des creux de rochers. Ils pourront aussi planter des arbres ou construire des hôtels à insectes. Les moins audacieux pourront assister à des concerts ou à des pique-niques dans des parcs emblématiques.

Coup de projecteur sur la faune et la flore

Le patrimoine culturel, c'est aussi des animaux rares, comme ces chouettes qui vivent dans les arbres de Kikinda, en Serbie, ou encore les dauphins des côtes écossaises, qu'on peut contempler depuis une forteresse picte, les contemporains des Vikings. En Grande-Bretagne, on peut apprendre à se servir d'un appeau à canards. Les journées du patrimoine nous permettent également de découvrir quelques savoir-faire: fabriquer du savon, cuire du pain, filer la laine ou encore recouvrir un toit de chaume. Le patrimoine naturel, c'est aussi l'eau. La Wallonie présente ses canaux et ses chemins de halage. La Suisse, les chutes du Rhin. San-Marin ouvre ses vieux moulins.

Dans un palais vénitien © Radio France - Corinne Fugler

Les Européens aiment leur patrimoine!

En tout, 70.000 manifestations sont organisées d'ici fin octobre, dans 50 pays. En 2015, nous dit Eurostat, quasiment un citoyen européen sur deux a exploré un musée ou un site remarquable. Avec des variations d'un état à l'autre. Deux tiers des Suédois de plus de 16 ans ont visité un monument historique en 2015. Les Danois, les Finlandais, les Tchèques, les Français, les Britanniques, raffolent eux aussi de ces visites. Parmi les moins curieux, on trouve la Bulgarie, la Grèce et la Roumanie, où moins d'un citoyen sur cinq se déplace pour un musée ou un château.

Un monastère de l'île de Brac. Seul un Croate sur cinq a visité un monument en 2015 © Radio France - Corinne Fugler

