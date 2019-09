Journées du patrimoine : les plus belles images du troisième instameet de France Bleu Périgord

Dix instagrameurs étaient conviés ce samedi 21 septembre à une visite privée de la préfecture de la Dordogne et du tribunal de grande instance de Périgueux, pour le troisième Instameet de France Bleu Périgord. Voici leurs plus belles photos.

Périgueux, France

Ce samedi 21 septembre, dix adeptes du réseau social de photos et de vidéos Instagram se sont retrouvés pour une journée très spéciale : un Instameet. Le concept : se retrouver pour découvrir de belles choses, échanger, et surtout... prendre des photos (postées ensuite sur Instagram, bien sûr) !

L'idée d'organiser un nouvel instameet à Périgueux (France Bleu Périgord en a déjà organisé deux) est, cette fois, venue de la Préfecture de la Dordogne, et plus particulièrement d'Aurélia Paillot, chargée de communication.

Une visite exceptionnellement bien guidée

Ce samedi ce fut donc Monsieur Martin Lesage, le nouveau secrétaire de la Préfecture qui a accueilli le groupe, en compagnie d’Aurélia et Martine Balou du service du patrimoine de la ville de Périgueux. La préfecture, le grand salon, les salons privés, le bureau de Monsieur le Préfet et le jardin ont été ouverts et Martine Balou a su à merveille guider les pas et les regards, et expliquer la petite et grande histoire du bâtiment.

L’après-midi fut consacré à la visite du tribunal de grande instance de Périgueux. Le président Monsieur Julien Simon-Delcros et Madame Yael Sotto, directrice des services de greffe judiciaire ont joué aux guides.