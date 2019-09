Journées du patrimoine : les rochelais découvrent l’hôtel de ville reconstruit

La Rochelle

Les rochelais retrouvent leur mairie ! 6 ans après l'incendie qui a ravagé l'hôtel de ville, les premiers habitants ont pu pénétrer, ce samedi dans le bâtiment dont la reconstruction s'achève à l'occasion des journées du patrimoine. Il reste 3 mois de travaux avant la réouverture de la mairie : une grande fête est prévue du 6 au 8 décembre 2019. D'ici là, il sera possible de visiter les salles historiques gratuitement par petit groupe de 20 personnes tous les samedi et dimanches après midi, jusqu'au 10 novembre, à condition de réserver et de s'inscrire sur le site hoteldevillelarochelle.com.

Il y a deux ans, en septembre 2017, la mairie n'avait pas encore de toit © Radio France - Marie-Laurence Dalle

deux ans après, la salle des fêtes a retrouvé sa tapisserie rouge d'époque © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Une nouvelle salle a été crée sous les combles

Les rochelais étaient impatients de découvrir le résultat des travaux de reconstruction. Plus de 200 appels ont été reçus, au standard de la mairie mais toutes les visites sont complètes ce week-end. Des visites d'une demi heure : on retrouve la salle des fêtes quasiment identique à ce qu'elle était, avec sa tapisserie rouge, d'époque : elle a été décollée, nettoyée et reposée. On pénètre dans le bureau du Maire de La Rochelle que Jean-François Fountaine, n'a jamais occupé, où les boiseries sont encore bâchées. On découvre la toute nouvelle salle du conseil, dans les combles là où l'incendie à pris. C'est une idée de l'architecte en chef des bâtiments de France, Philippe Villeneuve, qui s'occupe aussi de la reconstruction de Notre-Dame-de-Paris. Auparavant les réunions du conseil municipal se tenaient dans la salle des fêtes, à partir du mois de janvier, les élus se retrouveront dans cette salle au plafond en ogive, en forme de coque de bateau renversé. Le premier conseil municipal sera d'ailleurs retransmis dans la grande salle en dessous en direct, par vidéo.

La nouvelle salle du conseil municipal, sous les combles a impressionné les visiteurs © Radio France - Marie-Laurence Dalle

à lire aussi Journées du Patrimoine : la sélection de France Bleu La Rochelle

A la sortie, les réactions sont enthousiastes : les premiers visiteurs apprécient spécialement la future salle du conseil, mais ils sont aussi sensibles à la modernisation du bâtiment, l'installation d'ascenseurs (et les travaux d'accessibilité), d'un plancher chauffant, de verrières pour ramener de la lumière dans les étages, et à la remise à niveau du bâtiment. Auparavant, ily avait 11 niveaux différents sur un seul étage, résultat du rachat petit à petit de bâtiments autour de la mairie. Désormais, tout à été remis au même niveau.

Avec les premiers visiteurs, dans la mairie de la rochelle. Reportage Copier

la reconstruction de l'hôtel de ville de La Rochelle a été suivi par le photographe de la mairie Julien Chauvet. qui expose ses clichés dans le cloître des Dames Blanches jusqu'au 20 janvier. Ils sont publiés dans un petit livre "Du coeur à l'ouvrage" en vente dans les musées municpaux, et aux archives municipales (18 euros).