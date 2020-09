Journées du patrimoine : les visites virtuelles à découvrir depuis chez soi

A l'ère du numérique, accéléré par la crise sanitaire, des monuments qui n'ont pu ouvrir leur porte ou qui limitent leur jauge proposent cette année des visites virtuelles. Ils sont de plus nombreux à jouer le jeu, de la RATP à Notre-Dame en passant par la Cour des Comptes.

Même en restant chez vous vous aurez l'embarras du choix : immersion dans les salons feutrés de l'Elysée, explications des magistrats de la Cour des Comptes sur la façon dont est gérée vos impôts, mystères révélés sur certaines station de métro, visite de chantier de Notre-Dame... Certains rendez-vousz sont ponctuels, d'autres permanents jusqu'à dimanche soir.

C'est le traditionnel week-end des journées du patrimoine. Et vous constatez que les monuments qui vous intéresse sont déjà complets... La bonne nouvelle, c'est que vous pourrez toutefois en visiter une bonne partie, sans faire la queue, et sans sortir de chez vous ! Grâce aux visites virtuelles qui se développent de plus en plus. Un aperçu de ce qui nous attend, en Ile-de-France.

Plus la peine de se lever à 5 h. du matin pour avoir ses entrées dans le magnifique "salon d'accueil des invités" et pénétrer dans le sacro-saint "salon doré" : le bureau du président : le Palais de l'Elysée vous promet une immersion "à travers une visite virtuelle inédite" [En savoir plus...]

La Cours des comptes se met également à la page et s'affiche sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Située à deux pas de la place de la Concorde, rue Cambon, cette juridiction financière (chargée de contrôler les comptes publics) vous propose des contenus très sérieux (des magistrats, dresseront, en trois minutes, un exposé sur les rapports des douze derniers mois), mais promettent aussi des vidéos insolites. [En savoir plus...]

Également insolite, et dans un tout autre registre : cette visite virtuelle d’une station de métro dite « fantôme », car fermée au public, proposée par la RATP. La régie des transports vous révélera aussi quelques bizarreries du métro : pour quelle raison, par exemple, la station Mirabeau n’a qu’un seul quai, par exemple ? [En savoir plus...]

L’Institut national de l’audiovisuel (INA) à Bry-sur-Marne (94) vous ouvriront également leurs portes virtuelles. Vous plongerez dans l'univers de la collecte, la sauvegarde et la numérisation des archives, ainsi que sur la captation de toutes les images et les sons diffusés en France pour le dépôt légal. [En savoir plus...]