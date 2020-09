De nombreux événements prévus les 19 et 20 septembre dans le cadre des Journées européennes du patrimoine sont annulés dans la Loire à cause de l'épidémie de coronavirus. À Saint-Étienne et dans les communes de Saint-Étienne métropole, la programmation est très réduite.

Journées du patrimoine : à Saint-Étienne et Firminy, musées ouverts et gratuits mais aucune animation

Le Musée d'art moderne et contemporain est en accès libre et gratuit pendant le weekend.

Annuler purement et simplement les Journées du patrimoine aurait été un mauvais signal pour la culture en cette période de crise selon Marc Chassaubéné, adjoint au maire de Saint-Étienne en charge de la culture, et vice-président de Saint-Étienne métropole : _"c'était très important pour nous d'annoncer par exemple la saison de l'opéra, de lancer les abonnements, c'est la même chose pour les Journées du patrimoine et pour les musées, il y a un signal envoyé qui est sincère, qui est qu'_on peut aller dans ces lieux en toute sécurité, même s'il y a du monde parce que toutes les mesures sont prises pour recevoir tout le monde dans les meilleures conditions d'hygiène, c'est ce qu'on ne pouvait pas faire au début de la crise".

Les musées stéphanois (Art et industrie, Mine, Art moderne et contemporain) sont donc ouverts et gratuits ce samedi et dimanche pour les Journées du patrimoine. Idem pour les sites Le Corbusier à Firminy. En revanche, aucun atelier, aucun concert, aucune visite spéciale n'est proposée. Et les lieux qui ouvrent exceptionnellement pour ces journées restent fermés cette année, comme la Maisons sans escaliers à Saint-Étienne.

Sur son site internet, la ville de Saint-Étienne propose une cartographie des lieux ouverts ce weekend.