Journées du Patrimoine : notre sélection des dix choses à voir ou à faire ce week-end

Plus d'une centaine de sites ouvrent leurs portes dans les deux Charentes ces 18 et 19 septembre, pour la 38e édition des Journées du Patrimoine. France Bleu La Rochelle a sélectionné pour vous dix rendez-vous. Florilège.

Il y a les habitués mais toujours quelques petits nouveaux. Ce week-end, les 18 et 19 septembre, ont lieu les Journées du Patrimoine, 38e édition de l'événement organisé par le ministère de la Culture. Près de 168 animations sont proposées en Charente-Maritime, un petit peu plus de 80 en Charente, tous recensés par le site des Journées du Patrimoine. France Bleu La Rochelle a tout épluché et pour vous en proposer dix, des incontournables aux plus insolites.

En Charente-Maritime

Commençons par l'un des plus insolites, qui s'adresse aux joueurs : un escape game (autrement dit, un jeu d'évasion) sur l'île de Ré. Avec pour décor... l'Alambic de Sainte-Marie-de-Ré. La mission des participants sera de retrouver l'une des pièces de cet alambic, cruciale au bon fonctionnement de cette machine d'autrefois. Ce sera aussi l'occasion d'en découvrir plus sur son histoire, et le métier de vigneron au XVIIIe siècle. Plus d'infos au 05.17.83.20.57.

Toujours pour les amateurs de jeux et d'énigme, la ville de Saint-Jean-d'Angély organise un Cluedo géant samedi et dimanche. Pas de colonel moutarde ni de professeur Violet caché dans la cuisine, mais un pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui a commis un vol. Et découvrir pourquoi. De quoi de se (re)familiariser avec le patrimoine local, sous un angle original et ludique. Pour sa quatrième édition, le Cluedo aura lieu à l'hôpital Saint-Louis. A partir de 14h les deux jours.

Autre rendez-vous original, proposé cette fois à La Rochelle. Le photographe Martin Charpentier investit les murs du centre-ville. Il a disposé près de 300 collages un peu partout. Il a photographié 450 citoyens, tous acteurs de la transition écologique. Vous pouvez les découvrir au gré de votre balade. Des visites guidées sont aussi proposées.

Le photographe Martin Charepentier a réalisé près de 300 collages sur les murs du centre-ville de La Rochelle. - Julien Chauvet - Mairie de La Rochelle

Pour ceux qui auraient envie de prendre l'air, plus au sud du département, les Journées du Patrimoine c'est aussi l'occasion de visiter les grottes du Régulus. Le site n'est ouvert que de juin à octobre, et pendant les JEP. Le bon moment donc pour découvrir l'histoire des falaises de Meschers-sur-Gironde. Plus d'infos au 05 46 02 55 36.

les grottes de Régulus à Meschers sur Gironde © Radio France - Marylou Richet

Si certains préfèrent l'Histoire, direction la côte de Royan. Le bunker de la forteresse de Royan : vous pourrez visiter tout ce week-end un bunker refait depuis des années entièrement par des bénévoles. Il y aura pour l'occasion des mises en scène pour imaginer quelles étaient les conditions de vie à l'époque dans ces blocs de béton.

C'est un site qui ouvre rarement ses portes, à Rochefort : l'hôtel de Commandement, qui abrite le commandement des écoles de la gendarmerie nationale. Vous pourrez déambuler dans la partie historique. Un lieu destiné au départ à accueillir le roi Louis XIV, qui souhaitait se rendre à Rochefort. Il n'est finalement jamais venu...

Plus institutionnel, mais rare, la Préfecture de Charente-Maritime ouvre ses portes le samedi pour les Journées du Patrimoine. En accès libre ou en visite guidée. L'occasion de voir en coulisses la résidence du préfet, les salons de réception, le jardin. Tout en plongeant dans l'histoire et l'architecture de ce bâtiment. A La Rochelle, 40 rue de Réaumur.

En Charente :

Direction d'abord Cognac, et son incontournable spiritueux. La maison Hennessy ouvre pour la première fois au public l'atelier des éditions rares. C'est tout simplement là que sont créées les éditions et les carafes les plus prestigieuses de la maison de négoce.

Un bâtiment design posé dans la campagne charentaise: la nouvelle usine Hennessy a coûté 100 millions d'euros © Radio France - Julien Fleury