Journées européennes du patrimoine à Paris et en Ile-de-France : sortez des sentiers battus !

La 34e édition des Journées européennes du patrimoine 2017 a lieu le 16 et 17 septembre 2017. A Paris et en Ile-de-France, il va encore y avoir foule devant l’Élysée, Matignon ou l'Assemblée nationale. Si vous voulez visiter des sites plus originaux, France Bleu Paris vous donne quelques pistes.

Les Journées européennes du patrimoine 2017 du 16 et 17 septembre, organisées par le ministère de la Culture, vont, comme chaque année depuis 34 ans, vous ouvrir les portes de nombreux sites dont beaucoup sont habituellement fermés au public. Près de 17.000 monuments y participent et plus de 25.000 animations sont prévues dans toute la France sur le thème de "Patrimoine et jeunesse".

A Paris et en Ile-de-France, 1.500 sites et édifices participent à cette manifestation. Il y a les grands classiques : Matignon, l'Elysée ou encore l'Assemblée nationale. Si vous êtes tenté, sachez qu'il vous faudra plusieurs heures de patience pour arriver à passer la porte de ces lieux.

Si vous avez envie de découvrir des choses plus originales, voici quelques idées piochées dans un programmes très fourni.

A Paris

Le lycée Hector Guimard ouvre ses portes 19 rue Curial dans le 19e arrondissement de Paris. Vous découvrirez les métiers du patrimoine. Vous rencontrerez des apprentis tailleurs de pierres qui feront des démonstrations.

Taille de pierre -

Ateliers horlogers, conférences et jeu de piste pour les enfants sont prévus par le prestigieux magasin de la Maison Bucherer spécialisée dans les montres et les bijoux et située 12 boulevard des Capucines dans le 9e arrondissement. Le bâtiment est classé au titre des monuments historiques.

Pour tout savoir sur les dents, suivez la visite de l'UFR d'Odontologie dans le 7e arrondissement de Paris, 5 rue de la Garancière.

Odontologie. -

Sur la Terrasse des Nautes, quai des Célestins dans le 4e arrondissement, venez découvrir la diversité et la richesse des fleurs en participant à plusieurs ateliers gratuits organisés par l'Office Hollandais des Fleurs. Inscription sur place à la Guinguette éphémère Fleurs en Scène.

Fleurs en scène. -

Les ateliers d'artistes situés 189 rue Ordener dans le 18e arrondissement ouvrent au public. Dans ce grand bâtiment cohabitent peintres, sculpteurs ou cinéastes.

L'ambassade du Mexique et la résidence de l'ambassadeur s'ouvrent au public. Des visites guidées vont permettre de découvrir ce bijoux de l'Art Déco. L'hôtel de Luynes a été acheté en 1926 par le gouvernement mexicain.

Ambassade du Mexique.

En Ile-de-France

Le plus petit cirque du monde, impasse de la Renardière à Bagneux (Hauts-de-Seine) propose aux familles une activité d'initiation aux arts du cirque. Les artistes feront des démonstrations.

Visites, expositions et jeu de piste au château de Montry-Epide, 50 avenue du 27-août-1944 à Montry (Seine-et-Marne). Ce château de la fin du XIXe siècle de style Louis XIII a été le théâtre de nombreux événements historiques. Le parc compte plusieurs arbres exotiques anciens dont l’exceptionnel Sophora Japonica couché, "Arbre remarquable de France" depuis 2017. Des lectures de contes sont prévues au pied de cet arbre.

La manufacture Poilâne ouvre ses portes route de Gisy à Bièvres (Essonne). Découvrez les fournils à bois, les pétrins, les secrets de cuisson du fameux pain Poilâne avec, bien sûr, des dégustations .

Pain Poilâne. © Maxppp - Delphine Goldsztejn

Découvrez l'Osmothèque de Versailles, 36 rue du Parc-de-Clagny (Yvelines). Le Conservatoire International des Parfums présente une collection de 4.000 parfums dont 800 ont disparu des circuits commerciaux.

Les coulisses de M6, 89 avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

Vous pouvez visiter M6. © Maxppp - Philippe Turpin

Jeu de l'oie géant à l'Espace André Joly, 1A place du Jumelage à La Celle-Saint-Cloud (Yvelines). Vous découvrirez les petites et grandes histoires des Yvelines, les blasons et le langage du Moyen-Age.

Visites commentées et lecture de contes dimanche au Moulin de Belle Assise au Carrefour de la Belle-Assise Jossigny (Seine-et-Marne). Dominant, à 148,6 mètres d’altitude, l’ensemble de la forêt de Ferrière, le moulin est l’un des derniers exemples de moulin à vent dans l’Est de la région parisienne.

Jardin de la cité du Plant -

Visite samedi des jardins familiaux de la Cité du Plant, 33 avenue de la République à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Barbecue partagé à 12h30 avec les jardiniers. Participez au buffet en amenant votre spécialité culinaire ou une boisson.

The House of Dust, l'exposition du Cneai à Pantin, 1 rue de l'Ancien Canal (Seine-Saint-Denis) fait participer les visiteurs à des performances d'artistes.

Exposition participative. -

Visite commentée du cimetière de Créteil, 74 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny (Val-de-Marne). Ce cimetière a été aménagé en 1822. C'est un véritable musée de la statuaire funéraire.

Cimetière de Créteil -

Attention, certains sites n'ouvrent que le samedi ou que le dimanche et tout n'est pas gratuit. Parfois, il faut aussi s'inscrire. Pensez à bien regarder le programme avant de vous déplacer.