Journées du patrimoine : pas la fête mais "la défaite" selon la présidente d'Urgences Patrimoine

Patrimoine pour tous, c'est le thème de l'édition 2021 des Journées du patrimoine. Alexandra Sobczak, la présidente d'Urgences Patrimoine, n'a jamais la langue dans sa poche et quand on lui demande si ces journées européennes sont une fête pour elle, sa réponse fuse : "C'est plutôt la défaite pour moi. Là, le patrimoine, on l'encense, on met un vrai coup de projecteur mais, malheureusement, il _est maltraité au quotidien_" dénonce-t-elle.

C'est un peu comme la Journée de la femme. Les femmes sont mises à l'honneur une fois par an et le reste de l'année, il y a toutes les injustices que l'on connaît - Alexandra Sobczak

À écouter Alexandra Sobczak, "le patrimoine, on ne s'en occupe pas, il est délaissé et surtout démoli" et les Journées européennes du patrimoine 2021 sont un peu "l'arbre qui cache la forêt". Mais la présidente veut pas tout voir en noir et salue "de très belles initiatives où pendant deux jours le public peut se rendre compte des richesses qui l'entoure" tout en soulignant qu'on ne met pas l'accent sur "la fragilité de ces richesses".

La vie de château ?

Propriétaire d'une belle maison ancienne en Seine-Maritime, Alexandra Sobzcak accumule les frais pour entretenir le bâtiment, quand une tuile ne lui tombe pas sur la tête, "le public ne se rend pas compte de ce que c'est d'habiter dans une maison ancienne" avec, par exemple, huit degrés dans les pièces l'hiver

Vivre dans un patrimoine, c'est un mode de vie, ce n'est pas un signe extérieur de richesse. C'est accepter d’être au service de la maison et pas l'inverse - Alexandra Sobczak

Propriétaire de patrimoine privé, pas un signe de richesse selon Alexandra Sobczak Copier

La présidente d'Urgences Patrimoine veut rappeler que de nombreux propriétaires privés dont les bâtiments ne sont pas classés ne sont pas aidés et ne l'ont pas été par l’État pendant la crise sanitaire.

Éviter la démolition du patrimoine

Urgences Patrimoine qui ne fonctionne qu'avec les cotisations de ses 14.000 membres "se bat essentiellement pour qu'il reste du patrimoine à restaurer" avance Alexandra Sobczak. L'association intervient dans toute la France en luttant contre les démolitions, comme pour la chapelle Sain-Joseph à Lille, une château en Gironde ou une ancienne boucherie dans les Deux-Sèvres.

Échec et succès d'Urgences Patrimoine en Normandie Copier

Dans les actions heureuses en cours en Normandie de l’association, la restauration de six tableaux au Mesnil-Esnard ou de trois tombes remarquables à Sainte-Adresse (Seine-Maritime) avant une participation au Salon international du patrimoine culturel au carrousel du Louvre à Paris, du 28 au 31 octobre 2021. Une participation qui coûte cher à l'association qui en appelle un peu à votre portefeuille - la cotisation est à neuf euros par an -et beaucoup à votre bon cœur.