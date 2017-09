Journées du patrimoine : plus de 330 sites sarthois vous ouvrent leurs portes

C'est un rendez-vous attendu. Les 34e journées européennes du Patrimoine se déroulent ce week-end. A cette occasion, de centaines de lieux chargés d'histoire vous ouvrent leur portes en Sarthe.

Châteaux, manoirs mais aussi sites archéologiques ou industriels, plus de 330 visites sont possibles. Voici une petite sélection.

Le château médiéval de Montmirail vous propose des visites en musique (samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30/ coût : 6 euros pour les plus de 18 ans). Le manoir de Couesmes à Ancinnes qui date du XIVe siècle présente une exposition consacrée aux jouets. Le château de la Balluère à Pirmil ou le manoir de Sourches à Précigné participent également à l'opération.

Patrimoine militaire, archéologique et industriel

Il y a aussi le patrimoine militaire avec l'ouverture au public du Prytanée de La Flèche (dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00). Patrimoine archéologique avec un jeu de rôle organisé sur le site gallo-romain d'Aubigné-Racan (visites libres de 10h00 à 18h00, visites guidées de 14h00 et 16h00).

Un jeu de rôle est organisé sur le site archéologique gallo-romain d'Aubigné-Racan, le samedi à 16 septembre 15h00 - conseil départemental de la Sarthe

Le patrimoine industriel est à l'honneur aussi avec ces vieilles locomotives remises en service par l'association Transvap. Rendez-vous à la gare de Beillé (de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30). Les archives départementales de la Sarthe au Mans présentent leurs réserves avec 25 km de documents datant du XIe au XXIe siècle. A moins que vous ne préfériez flâner au jardin d'atmosphère du Petit Bordeaux à Saint-Biez-en-Belin et sa collection de 4000 insectes du monde entier.

Au Mans : une nouvelle application pour découvrir autrement la cité Plantagenêt

Cette année, le thème tourne autour de la jeunesse et de la citoyenneté. Plusieurs animations sont organisées pour capter l'attention des enfants et des adolescents, mais pas seulement, grâce notamment à l'utilisation des nouvelles technologies. Exemple au Mans où une nouvelle application est disponible pour découvrir la cité Plantagenêt sous un autre angle. Grâce à un système de géolocalisation, vous allez pouvoir vous balader avec votre smartphone et découvrir l'histoire du vieux Mans par le biais de vidéos, de dessins et de photos

Franck Millot, directeur du service Tourisme et Patrimoine du Mans Copier

Un concours photo organisé par le Conseil départemental

l'abbaye de l'Epau se visite ce week-end - conseil départemental de la Sarthe

Autre matière ludique de découvrir le patrimoine sarthois, ce concours photo lancé ce week-end par le conseil départemental. 4 thèmes seront proposés aux participants qui doivent s'inscrire sur le site du département. A vous ensuite de prendre un cliché en rapport avec le thème et de l'envoyer sur le site. Les meilleures photos seront récompensées. Un thème sera dévoilé par demi-journée. Le premier, samedi 16 septembre à 8h00 ( puis samedi après-midi, dimanche matin et dimanche après-midi). Les photos sont à renvoyer sur le même site avant le lundi 18 sept à midi.