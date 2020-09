Journées du Patrimoine : que faire en Moselle et dans le Pays haut (malgré le coronavirus) ?

Même si de nombreux événements ont été annulés, que les jauges de visiteurs sont revues à la baisse, et qu'il faut bien penser à réserver avant de se rendre sur place, il y a quand même cette année plein de choses originales et insolites à visiter en Moselle et dans le Pays haut. Parfois même des sites, d'habitude fermés au public, et qui ouvrent exceptionnellement leurs portes.

Plusieurs nouveautés

Pour cette 37ème édition des Journées du Patrimoine, on peut visiter quatre nouveaux sites à Metz, et notamment le Nouveau Port. On est peut-être loin de la mer, mais on a le premier port céréalier fluvial de France !

Ouverture exceptionnelle aussi du Pont Ecluse de Thionville. Il y en a en fait deux, de ces ponts-écluses, de part et d'autre du boulevard Schuman. Construits par Cormontaigne au milieu du XVIIIème siècle, ils permettaient d'enjamber le canal, creusé pour contrer les crues de la Moselle. Seul le pont sud est ouvert au public ce dimanche.

On pourra aussi découvrir les sublimes vitraux art Déco de Majorelle, sur le thème de la sidérurgie, à la maison de la formation de Longlaville, qui abritait d'ailleurs auparavant les grands bureaux des aciéries de Longwy.

Coulisses à découvrir

Les Journées du Patrimoine, c'est aussi l'occasion de visiter les coulisses de lieux comme la Passerelle à Florange, le cinéma Le Paris à Forbach, de se promener sur le plateau de Frescaty à vélo... Des visites nocturnes sont également possibles, comme aux Archives départementales de la Moselle, ce samedi soir à St Julien les Metz.

A découvrir encore, de manière ludique, le château de Courcelles à Montigny-les-Metz, lors d'un escape game. La musique sera aussi au rendez-vous à Longwy : concert années 80 ce samedi soir avec Cookie Dingler, Jean-Pierre Mader et Début de Soirée, et Natasha St Pier ce dimanche après-midi, au stade municipal.

Conditions sanitaires strictes

Evidemment, le port du masque est obligatoire absolument partout, parfois même en intérieur comme en extérieur. Le gel hydroalcoolique est de rigueur à l'entrée des sites, et les distances de sécurité sont à respecter entre deux personnes. Le nombre de visiteurs est d'ailleurs souvent limité : pas plus de quinze, par exemple, dans le bureau du préfet de la Moselle - certains créneaux sont déjà complets.

Dans tous les cas, il vaut mieux passer un petit coup de fil avant de vous rendre sur place, l'immense majorité des visites étant sur réservation.

Il y a eu aussi quelques annulations en Moselle : on ne pourra pas découvrir cette année l'hôtel de la communauté d'agglomération du Val de Fensch à Hayange, à côté des anciens Grands Bureaux de Wendel. Ni la cour régionale des comptes. Ni les coulisses de la gare de Metz. Ni le palais du gouverneur militaire de Metz, pourtant très plébiscité chaque année... Mais petite consolation, on peut visiter certains monuments virtuellement, depuis son canapé. Et on peut parfois voyager loin de la Lorraine : au palais de l'Elysée, au château de Versailles ou dans les grottes de Lascaux !