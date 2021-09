Journées du Patrimoine : quelques idées de visites dans le Poitou

Ce sont les journées du Patrimoine ce week-end et dans le Poitou, énormément de visites au programme parmi lesquelles celle d'une gentilhommière à Chauvigny ou celle de la cité des Castors à Buxerolles pour la Vienne. En Deux-Sèvres, ouverture exceptionnelle du Château de Tennesus à Amailloux.

Qu'on aime l'histoire, les vieilles pierres, les jardins ou l'artisanat d'antan, les journées du patrimoine sont une occasion unique de pousser la porte de sites exceptionnels. Dans le Poitou ce week-end de 18 et 19 septembre 2021, le programme est dense aussi bien dans la Vienne que dans les Deux-Sèvres. (Retrouvez les jours et les horaires de visite en cliquant sur les liens de cet article). Il y aura le choix par exemple entre la visite d'une gentilhommière à Chauvigny. Celle de la Rivière-aux-Chirets. Située sur l'ancienne voie romaine reliant Poitiers à Bourges, la bâtisse est composée d'un corps de logis du 17e siècle et d'une cour extérieure flanquée de deux tours rondes ayant servi de pigeonniers à l'époque.

D'une gentilhommière à des arbres remarquables dans la Vienne

A visiter également à Chauvigny, l'hôtel de ville du 19e construit sur l'emplacement de l'ancienne église paroissiale St Léger. Il reste encore sur place des vestiges de cet édifice du 11e siècle. A Jardres, si vous visitez l'église St Hilaire, vous verrez que l'ancien prieuré possède un clocher du 12e siècle abritant l'une des douze cloches du 16e siècle encore conservée dans la Vienne.

Du patrimoine végétal également au programmeavec la visite du parc de la chartreuse àJaunay-Marigny, une propriété datant de 1840 dotée d'un parc de quatre hectares abritant des arbres remarquables.

A Buxerolles, vous pourrez découvrir l'histoire de la construction des maisons castors, ces petits pavillons de pierre construits par des familles modestes qui les ont ensuite tirés au sort pour se les attribuer après-guerre, dans les années 50.

Il y a aussi la visite d'un des plus anciens sites métallurgiques gaulois de la région à Mignaloux-Beauvoiret cette maison style art nouveau à St Sauvant, la maison de agronome et mécène, bienfaiteur de l'agriculture. L'agglomération de Grand Poitiers a également listé les sites à visiter lors de cette 38e édition des journées du Patrimoine.

La sainte patronne du marais Poitevin et le jardin des Arts en Deux-Sèvres

Dans les Deux-Sèvres, ouverture exceptionnelle du Château de Tennesus à Amailloux, une bâtisse du 15e qui a joué un rôle-clé dans le siège de Parthenay en 1414. Vous avez aussi la visite de la chapelle Sainte-Macrine à Magné, c'est la sainte-patronne du marais Poitevin. Au programme également, la visite de la cale du port de Niort ou l'ancienne école de Tourtenay. Enfin pour ceux qui préfèrent le patrimoine végétal, il y a aussi la possibilité de visiter les jardins du gué à Lhoumois, jardins des arts ou encore le jardin du château de Tournelay, à Nueil les Aubiers, château exceptionnel au cœur d'un écosystème végétal d'une grande richesse.