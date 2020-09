Journées du patrimoine : quelques idées de visites originales en Creuse

La 37e édition des Journées européennes du patrimoine se déroule ce samedi 19 et ce dimanche 20 septembre. Chaque année, en Creuse une multitude de possibilités de visites s'offrent à nous. Entre les châteaux, les moulins, les églises et les musées, on a parfois du mal à faire notre choix. France Bleu Creuse vous propose donc une sélection de visites et de lieux insolites. Bien entendu il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.

Évadez-vous de la tour Zizim de Bourganeuf

Pour les journées du patrimoine, la Tour Zizim de Bourganeuf devient votre prison! Exceptionnellement, un Escape game (un jeu d'évasion), est organisé dans ce célèbre bâtiment du XVe siècle.

Un escape game est organisé dans la Tour Zizim de Bourganeuf © Radio France - Thibaud Alphonse

Le scénario est simple : vous êtes accusé d'avoir aidé un prince à s'évader de la tour. Vous aurez 60 minutes pour prouver votre innocence auprès des chevaliers, et ainsi pouvoir sortir. Cette visite originale, s'adresse aux adultes et aux enfants de plus de 7 ans. Elle vous permettra d'en apprendre plus sur l'histoire de la tour Zizim, de manière ludique.

Horaires : Samedi 19 septembre 9h-10h / 14h-15h . Dimanche 20 septembre 9h-10h / 14h-15h. Gratuit. Places limitées (5 par séance). Réservation obligatoire auprès de la mairie : 05 55 64 07 61.

Découvrez la Joconde dans le musée numérique de La Souterraine

Dans la Chapelle du Sauveurs de La Souterraine, "Micro-Folie", le nouveau musée numérique sera ouvert au public. Vous pourrez notamment découvrir de grands chefs-d’œuvres, issus des collections de musées partenaires. Il est possible d'observer la Joconde, les Nymphéas de Monet ou encore d'écoutez Beethoven.

Horaires : Samedi 19 septembre de 14h à 16h.

Une conférence et la présentation de créations de design seront aussi organisées dans la chapelle du Sauveur, tout au long du weekend. D'autres monuments sont aussi ouverts à la visite à La Souterraine.

Rencontrez d'anciennes lissières à la Manufacture Braquenié d'Aubusson

La Manufacture Braquenié était un lieu emblématique à Aubusson. Pendant près de 100 ans, on y a fabriqué des tapisseries d'Aubusson, ainsi que des tapis de savonnerie. Pour ces journées du patrimoine, les trois niveaux du bâtiment se visiteront.

La manufacture Braquenié - Cité internationale de La Tapisserie d'Aubusson

Vous pourrez aussi assister à des démonstrations de tissage, et surtout, échanger avec d'anciennes salariées. Elles vous raconteront le quotidien de la Manufacture. Vous pourrez aussi découvrir les subtilités des couleurs de laine auprès d’un teinturier.

Horaires : Samedi : 10h à 12h et 14h à 17h30 Dimanche : 10h à 12h. Masque obligatoire. 06 84 79 89 63

Participez à une chasse aux énigmes à Gouzon

A Gouzon, une "chasse aux énigmes" est organisée pour cette journée du patrimoine. Les équipes devront répondre à des questions, tout en sillonnant le bourg à travers 11 étapes. A l'aide de photos anciennes et de petites anecdotes sur le patrimoine, vous pourrez redécouvrir l'histoire de la commune.

Les équipes qui obtiendront le plus de bonnes réponses gagneront des livres sur le thème du polar, puisque la bibliothèque de la commune est associée à cette chasse aux énigmes.

Horaires : Samedi 19 septembre à partir de 14 h 00 Sur réservation au 06 61 44 89 15 ou 06 52 54 56 30.

Une randonnée dans les pas des peintres de Crozant

A Crozant, il faudra enfiler des bonnes baskets ce dimanche. Durant deux heures de randonnées, une médiatrice culturelle de l'Hôtel Lépinat vous fera découvrir l'histoire des peintres de plein air de 1820 à 1930.

Forteresse de Crozant © Radio France - Thibault ALPHONSE

Vous suivrez les pas et coups de pinceaux d’Armand Guillaumin, de Francis Picabia et de bien d’autres artistes

Horaires : Dimanche de 9 h 30 à 12 h. Rendez-vous au 5 rue Armand-Guillaumin à Crozant. Sur inscription uniquement. Evènement gratuit.

Des grands classiques des Journées du Patrimoine de Guéret... à ne pas rater !

Il y a des visites qui sont incontournables. Il est donc impossible de passer outre la visites du lycée Pierre Bourdan de Guéret et l'Hôtel de la préfecture de la Creuse. D'autant que ces lieux ne sont accessibles au public que lors de ces journées du patrimoine.

La préfecture de la Creuse à Guéret © Radio France - Sarah Vildeuil

La visite de l'hôtel de la préfecture permettra de partir à la découverte de cette bâtisse, véritable témoin de l'architecture classique du XVIIIe siècle. Pendant 45 minutes, un guide, le chef de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine commentera gratuitement les lieux ; la cour d'honneur, hall d'entrée, salle à manger, bureau de la préfète, salons, parcs et jardin.

Horaires : Deux visites sont organisées seulement le samedi à 14 h 00 et à 15 h 30. 20 personnes maximum. Le port du masque est obligatoire. Inscription au préalable. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service communication de la préfecture au 05.55.51.58.95 ou 05.55.51.59.68.

Autre visite à ne pas rater, celle du lycée Pierre Bourdan.

Le lycée Pierre Bourdan © Radio France - Sophie Peretti

Non vous n'irez pas à la visite des salles de classe. L'établissement est un des seuls lycées de France a abriter un monuments aux morts. Il regorge également de vrais particularités architecturales qui vous serons présentées par un enseignant.

Horaires : Trois visites sont organisées à 10 h, 11 h 30 et 14 h 30

Une exposition est organisée de 9 h 30 à 16 h 30 aussi dans la chapelle du lycée :"Pierre Bourdan au cœur du patrimoine guérétois depuis 1880. "