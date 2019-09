Journées du Patrimoine : Rosa, la vachette star d'Intervilles, au secours de l'église de Téthieu

Téthieu, France

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine qui se déroulent ce week-end, la commune et l'Association des Amis de Téthieu voient les choses en grand pour sauver le clocher de leur église. Une souscription publique a été lancée l'an dernier auprès de la Fondation du Patrimoine.

Les travaux du clocher de l'église de Téthieu sont estimés à 240.000 euros. Pour l'instant environ 30.000 euros ont été récoltés grâce à cette souscription publique. Alors, pour intéresser les mécènes, un mini-intervilles est organisé cet après-midi. A 17h : les élus de la communes vont descendre dans l'arène et affronter Rosa, la star du célèbre jeu télévisé Intervilles.

Médiatiser la rénovation du clocher

L'idée est de créer un événement qui sorte de l'ordinaire explique Jean-Michel Dufort, le maire de Téthieu: "On va faire ce que font tous les maires de communes rurales, c'est-à-dire constituer des dossiers de demandes de subventions et lancer des travaux de rénovation. On va en faire une parodie. On acheminera le matériel pour ensuite mimer la réparation du clocher. Là c'est le maires et les adjoints qui s'y collent. Mais entre le maire et les conseillers municipaux, il y aura Rosa. Donc, A nous de jouer !"

Rosa va venir en voisine. Elle appartient à la ganaderia Labat, à Buglose. Depuis l'arrêt du jeu Intervilles, il y a sept ans, elle descend toujours dans les arènes chaque été pour les toros piscines. Mais aujourd'hui, comme au bon vieux temps elle va devoir "dégommer" le décor.

Une vache irremplaçable

Tous les fans d'Intervilles s'en souviennent. Rosa était une star entre 2006 et 2012. Elle avait été repérée à l'époque par le réalisateur du jeu télévise Yves Launoy. Avec sa robe blanche, sa tête marron, il faut dire que Rosa se démarque des vachettes toutes noires.

Et puis il y a on comportement dans l'arène, explique Teddy Labat : "Elle sera irremplaçable. C'est vraiment une vache qui a tout compris. Elle comprend quand il faut jouer, quand le jeu s'arrête. Elle n'est pas dressée, ce sont avant tout des animaux sauvages les vachettes landaises. Mais elle, elle est plus intelligente que la moyenne. Elle était très joueuse et aimait s'occuper du décor."

A l'époque, Rosa est acclamée à chaque sortie. Elle a son propre numéro. Quand Intervilles s'arrête, en 2012, elle continue. Durant l'été, deux à trois soirs par semaine, elle participe aux toros piscines sur la côte. Ce week-end c'est donc un retour aux "premiers amours" reconnaît Teddy : "C'est vrai que ça va être une petite surprise pour elle, elle va voir du décor et on verra si elle va l'épargner ou faire comme quand elle était jeune et tout casser ! Ce sera la surprise, on verra sa réaction."

Rosa a aujourd'hui 18 ans. Un âge avancé. Mais, n'allez pas dire à Teddy Labat que Rosa est trop vieille : "Elle pète la forme ! Evidemment à cet âge là on adapte un peu les jeux. Elle a des jeux qui lui sont propres, mais elle a encore la grande forme. Une vache peut sortir et courir en piste jusqu'à une vingtaine d'années... Donc elle a un âge avancé, mais elle a _encore la grande forme_."

D'ailleurs, pour les connaisseurs, peut-être trouverez-vous Rosa un peu changée physiquement. Ses cornes se sont affaissées. "C'est comme nous les humains" explique l'éleveur "chez les vaches, quand elles prennent de l'âge certaines ont les cornes qui baissent. Les deux cornes ou parfois une seule. Rosa en a une des deux qui a bien baissé. Mais c'est bien la vraie Rosa, l'unique !"

Il faut malgré tout en profiter. Rosa devrait prendre sa retraite d'ici deux ou trois ans.

