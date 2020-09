Journées du patrimoine : sécurité garantie assure le directeur des affaires culturelles en Ile-de-France

Cette année, les journées européennes du patrimoine sont un peu chamboulées avec la crise sanitaire. 1.500 événements annulés en France, mais en Ile-de-France, plus de 300 lieux chargés d'histoire ouvrent leurs portes au public. "C'est important qu'elle puissent avoir lieu là où c'est possible, nous avons travaillé depuis de nombreuses semaines pour garantir, avec un protocole sanitaire très précis, la sécurité de celles et ceux qui viendront découvrir le patrimoine dans notre région", explique sur France Bleu Paris ce vendredi, Laurent Roturier, directeur régional des affaires culturelles.

Des visites masquées, avec gel à disposition, et sur réservation pour "limiter les files d'attente" avec des jauges réduites. Cette année l'objectif n'est pas "quantitatif mais qualitatif", assure Laurent Roturier.

Plusieurs sites complets

Avec 12 millions de visiteurs l'année dernière en France, dont 2 millions en Ile-de-France, les journées européennes du patrimoine sont un succès. Malgré la crise sanitaire, le public promet d'être encore au rendez-vous cette année. "Déjà plusieurs milliers de réservations" et des lieux complets, comme l'Elysée, Matignon ou encore l'Assemblée Nationale.

Pour les déçus, il reste la possibilité de faire des visites virtuelles, c'est le cas pour l'Elysée.

Une édition avec pour thème cette année l'éducation. A découvrir par exemple, la Sorbonne et son amphithéâtre, ou l'Ecole Nationale vétérinaire d'Alfort et son cabinet de curiosité.

Laurent Roturier nous livre son coup de coeur : le retour de trois des statues de Notre-Dame restaurées, à admirer à la cité de l'architecture et du patrimoine, dans le 16e arrondissement de Paris.