Journées du patrimoine : un couple achète un château à 30 ans et le restaure en Vendée

Jean-Baptiste Gois est un châtelain, ou néo-châtelain, "c'est toujours un peu bizarre de s'entendre appeler comme ça", sourit-il : "Cela fait un an qu'on a acheté le château de Bourneau, on a 32 ans avec ma fiancée". Un château privé, qu'ils ouvrent au public pour la première fois à l'occasion des Journées du patrimoine 2019.

Cela a été un coup de foudre et on a mis nos carrières entre parenthèses pour s'occuper de ce château"

Un investissement important pour eux, mais "c'est autant qu'un appart de 50 m2 à Paris, et beaucoup de château en France sont comme ça". Une entreprise qui doit fructifier, avec des gîtes et des événements.

Les premières traces parlent d'une forteresse sur les lieux au XIIIe siècle, ensuite abandonné à la Révolution, il est repris par une famille qui le reconstruit sur le modèle du château d'Azay-le-Rideau sur la Loire, et tombe en désuétude après le décès du dernier héritier de la famille.

Il y a pas mal de décapage, la peinture, on fait ça nous-mêmes avec les amis et la famille. On vit dans deux pièces, pour ne pas avoir à chauffer 1000 mètres carrés"