Journées du patrimoine : un couple de Côte-d'oriens rénove un château du 13è siècle depuis 40 ans

Michel et sa femme ouvrent les portes de leur château pour les 38è journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre. Cela fait 40 ans qu'ils restaurent le château de Soussey-sur-Brionne, qui tombait en ruines au début des années 1980. Visite guidée.

Michel et sa femme sont fiers et souriants, ce samedi 18 septembre. Le château qu'ils possèdent, celui de Soussey-sur-Brionne, est ouvert pour les 38è journées du patrimoine les samedi 18 et dimanche 19 septembre. Une tour chère à leurs yeux puisque ça fait maintenant 40 ans qu'ils la rénovent avec leur argent, et un peu d'aide de l'Etat.

Il y a quarante ans, le château tombe en ruines

Michel Servange rachète le château en 1980 à trois propriétaires. Il le fait par amour du patrimoine, de sa région, et surtout après un coup de foudre de l'édifice. Le problème, c'est qu'il tombe en ruines : les tuiles du toit tombent et détruisent le plancher des étages situés en dessous. Michel s'effondre sur la pelouse : "Le soir de la signature, je suis retourné sur les lieux et il y avait du soleil. J'ai avancé jusqu'au coin du donjon en me disant "mais comment ai-je pu me lancer dans une telle opération ?" Et ça n'a duré qu'un instant puisque le lendemain matin je me suis dit mais quel beau rêve", sourit l'octogénaire.

Quarante ans plus tard, le château a retrouvé sa splendeur d'antan : les dalles ont été remplacées, le toit réparé, les murs polis et le couple s'est même permis d'ajouter des objets achetés dans différentes brocantes au fil des ans. Même si cela n'a pas été sans problèmes : "Dans les poutres maitresses de l'ancienne chambre, j'ai du en remplacer une. Elles mesurent sept mètres de long, il a donc fallu les faire rentrer par les fenêtres", raconte Michel. Des travaux d'importance ont aussi été réalisés tout en haut de ce château en forme de tour, haut de 25 mètres. Les meurtrières ont été rénovées, les poutres renforcées, et surtout le toit réparé puisque les tuiles tombaient et transperçaient le sol.

Des réparations couteuses, aidées par l'Etat

Ces travaux ont pris du temps : plus de 10 ans pour rénover la chambre, autant pour tout réparer sous le toit. Des travaux qui ont aussi coûté beaucoup d'argent : au moins une centaine de milliers d'euros depuis le début, financés par le couple avec une aide de la part de l'Etat. Une somme qui vaut la peine d'être dépensée pour Michel : "Notre affaire est une passion. Tout ce qui était compliqué était quelque chose de fabuleux pour nous, avec un émerveillement continuel. Si je fais le bilan aujourd'hui, je dirais que cette tour est un peu mon enfant", sourit malicieusement l'octogénaire.

Mais tout n'est pas fini puisque les travaux se poursuivent encore aujourd'hui. Michel Servange ne sait pas quand cette rénovation va s'arrêter.