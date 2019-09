VIDÉO - Journées du patrimoine : une maison remarquable en voie d'être réhabilitée à Joigny

Joigny, France

A l'occasion des journées européennes du patrimoine 2019, nous avons choisi de mettre l'accent sur la maison du pilori à Joigny car cette bâtisse remarquable du XVIe siècle pourrait être en péril un jour, si des travaux ne sont pas menés pour la réhabiliter.

Une façade aux colombages sculptés datant du XVIe siècle

La maison est connue pour sa façade richement travaillée raconte Hélène Delorme, présidente des Maisons paysannes de l'Yonne : "(le personnage) au milieu, c'est Saint-Martin parce que le constructeur s'appelait Martin. En-dessous, il y a un bœuf, parce qu'il s'appelait Leboeuf. Donc c'est Martin Leboeuf. Il y a Saint-Jean-Baptiste qui est le saint des pompiers parce qu'il a construit sa maison après l'incendie de 1530 alors il a pris toutes les précautions pour se protéger du feu."

"C'est une maison très représentative du centre ancien de Joigny, dont toutes les maisons ont brûlé dans l'incendie de 1530" - Hélène Delorme, présidente des Maisons paysannes de l'Yonne Copier

Une maison qui a passé les siècles mais se dégrade depuis qu'elle n'est plus entretenue coté cour de nombreux colombages ont pourri constate Bernard Toullier, ancien charpentier : "ils sont tellement abîmés qu'ils sont pratiquement inexistants. Comme on dit dans mon métier - ça tient un peu par habitude. On s'aperçoit que la poutre, que l'on appellerait poutre-maîtresse, en-dessous, est cassée. Et le colombage commun avec le voisin, ici, a été complètement bouffé par l'humidité en bas. Donc forcément, il y a eu un affaissement."

Toute la maison est aujourd'hui étayée pour éviter des effondrements comme il y en a eu ces dernières années à Joigny. Maisons paysannes de l'Yonne propose ses expertisent à la ville pour la réhabiliter, précise Hélène Delorme : "nous avons des bénévoles savants, des architectes, des charpentiers, des maçons. Tous ces gens peuvent aider à comprendre le bâti ancien et à le réhabiliter. En plus nous apportons des bénévoles. Nous allons faire une partie des travaux, les peintures, une partie des enduits, bénévolement."

Le projet de réhabilitation pourrait coûter environ 250.000 euros. Ce sera donc à la ville de Joigny, propriétaire du bâtiment, de financer ces travaux pour en faire, par exemple, un lieu d'animation culturelle. Vous pouvez visiter la maison du pilori ce samedi et dimanche de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures en réservant auprès de l'office du tourisme de Joigny.

L'Yonne compte 296 événements pour ces journées du patrimoine.