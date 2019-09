Journées du patrimoine : venez découvrir le passé minier de l'Huisserie, près de Laval

Pour les Journées du patrimoine ce samedi 21 et ce dimanche 22 septembre, la commune de l'Huisserie a choisi de redonner vie à son passé minier. Des films, des reconstitutions, etc ont été réalisés pour comprendre cette période de la fin du XIXème au début du XXème siècle.

Les 36 èmes Journées du patrimoine se déroulent ce samedi 21 et ce dimanche 22 septembre. Châteaux et musées sont ouverts au public mais le patrimoine, c'est aussi l'histoire d'une commune.

A l'Huisserie par exemple, tout près de Laval, tout le week-end est consacré à la fin du XIXème et début XXème siècle. Pendant près de 40 ans, des mines de charbon ont été exploitées dans la commune avec 186 mineurs au plus fort.

Deux expositions, films, reconstitution d'une mine, etc.

Au programme : exposition avec pic de mineurs, chapeau de cuir bouilli, des randonnées autour des lieux où ils habitaient et aussi, autour des anciens sites miniers de l'Huisserie et Montigné. Mairie et associations veulent déterrer le passé minier de leur commune.

Loïc Michel de l'UDAL, association des habitants veut une immersion totale. Le public va donc descendre par l'ascenseur comme s'il descendait dans un puits de mine. Toute une galerie a été reconstituée avec les boiseries et même, l'odeur du charbon.

Vous pouvez visiter cette galerie reconstituée dans l'Espace du Maine à l'Huisserie. © Radio France - Aurore Richard

C'est là que des mineurs passaient douze heures par jour. Parmi il y avait notamment Jean-Baptiste, il est le symbole de l'événement sur les affiches mais il a aussi réellement existé. Il a été dessiné avec des habits un peu rustiques, des sabots et avec un pic de mineur.

"Jean-Baptiste n'a pas de casque, comme les mineurs du nord ou du centre de la France. Il a une barrette c'est-à-dire un chapeau de cuir bouilli sur lequel, on plaçait sur le côté, une lampe à huile pour s'éclairer", décrit Loïc Michel.

Deux millions de tonnes de charbon extraites

Vous pouvez aussi découvrir un plan des mines autour de l'Huisserie. Elles se sont d'abord développées au sud de la commune, sur le secteur de la Moisière et le village de la Tonnerie, ensuite sur le village de l'Angerie. Parallèlement, l'exploitation s'est également développée du côté de Montigné.

La profondeur des cavités allait jusqu'à 200 mètres près de l'Huisserie. © Radio France - Aurore Richard

Deux millions de tonnes de charbon ont extraites au total, avec des cavités jusqu'à 200 mètres de profondeur mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace. "Le nitrate, le phosphate sont arrivés donc on a abandonné la chaux. Les sociétés ont périclité, les mineurs sont partis. Les puits ont été recouverts de taillis et la chape s'est aussi étendue sur la population qui a oublié", analyse Loïc Michel.

C'est encore plus vrai maintenant que 80% des habitants de l'Huisserie ne sont pas des natifs. Ce samedi 21 et ce dimanche 22 septembre, vous verrez donc une carte postale avec le terril de la commune qui faisait sept mètres de hauteur. Cette terre qui a d'ailleurs servi à agrandir le pont d'Avesnières à Laval.

Sur une des cartes postales, on voit le terril de l'Huisserie qui atteignait sept mètres de hauteur. © Radio France - Aurore Richard

Ce samedi, vous pouvez également faire une dictée sur les mines ou construire votre wagonnet de mineur à l'Espace du Maine de l'Huisserie. Les activités se poursuivent ce dimanche 22 septembre.