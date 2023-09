Journées du patrimoine : visitez la préfecture et la cité administrative à Évreux

Le patrimoine vivant et le patrimoine du sport, ce sont le thèmes retenus au niveau national pour les Journées européennes du patrimoine qui auront lieu les 16 et 17 septembre. Dans l'Eure, à un an des commémorations du 80e anniversaire du Débarquement, l'État a décidé de mettre en avant le patrimoine de la Seconde Guerre mondiale et de la Reconstruction, "le patrimoine qu'on a sous les yeux et qu'on ne remarque pas forcément" indique le préfet de l'Eure, Simon Babre.

Le bureau du préfet sera ouvert à la visite. Au mur, une tapisserie de Flandres du XVIIe siècle © Radio France - Laurent Philippot

Pendant la Seconde Guerre mondiale, "10000 bâtiments ont été détruits dans l'Eure et 28000 touchés" précise France Poulain, l'architecte des Bâtiments de France.

"Le drapeau français revisité, œuvre réalisé en partenariat avec les moines de l'abbaye du Beb-Hellouin © Radio France - Laurent Philippot

À l'occasion des 40 ans des journées européennes du patrimoine, des visites guidées de la cité administrative et de la préfecture de l'Eure sont organisées et réservent quelques surprises : "Ce qu'on appelle nous la salle des pas perdus et la salle Claude Monet, c'était le conseil général avant la décentralisation" détaille France poulain, avec "une entrée pour la préfecture et une entrée pour le conseil général".

Avant les lois de décentralisation de 1982, le conseil général de l'Eure était à la préfecture. On y entrait par cette porte © Radio France - Laurent Philippot

La vue sur la cité administrative depuis le bureau du préfet de l'Eure © Radio France - Laurent Philippot

La cité administrative

Évreux est déclarée ville martyre en février 1941 et Paul Danger est nommé architecte en chef de la reconstruction au sein du commissariat technique à la Reconstruction. En 1943, il présente les esquisses à la municipalité de ce que sera la renaissance de la ville. "Il va profiter de l'espace qui est disponible, des destructions pendant la guerre, puis de la présence du palais de justice" rapporte France Poulain pour construire la cité administrative, inaugurée dans les années soixante.

Les piliers sont en béton bouchardé, technique souvent utilisée dans l'architecture de la Reconstruction © Radio France - Laurent Philippot

Détail de la grille de la cité administrative d'Évreux © Radio France - Laurent Philippot

Détail du grand escalier de la cité administrative d'Évreux © Radio France - Laurent Philippot

Le dôme de verre de la cité administrative, prouesse technique pour l'époque, est construit avec trois matériaux : verre, béton et métal, ce qui pose un souci pour les architectes actuels car "les trois matériaux n'ont pas le même coefficient de dilatation" rapporte France Poulain. Un diagnostic est en cours de réalisation pour éviter les infiltrations et la rouille.

Tout en haut de l'escalier, l'impressionnant dôme en verre et béton de la cité administrative © Radio France - Laurent Philippot

La Ville d'Évreux a déposé un dossier pour obtenir le label Villes et Pays d'art et d'histoire et a mis, entre autres, en avant le patrimoine de la Reconstruction. La commission régionale du patrimoine et de l'architecture se réunira le 21 septembre prochain pour examiner la candidature ébroïcienne.

Les visites de la cité administrative et de la préfecture sont assurées le samedi 16 septembre et le dimanche 17 septembre à 10h00 et à 14h00 en s'inscrivant auprès du service communication de la préfecture de l'Eure (pref-communication@eure.gouv.fr), en indiquant vos nom, prénom et numéro de téléphone.

Le programme complet des Journées européennes du patrimoine dans l'Eure est à retrouver ici avec une carte interactive pour vous aider à faire votre choix ou sur le site dédié du ministère de la Culture