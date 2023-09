Journées du patrimoine : vos monuments coups de cœur en Sarthe

Un week-end ne suffit pas à visiter l'ensemble des richesses culturelles en Sarthe, alors il va falloir faire des choix ! Ce samedi 16 et dimanche 17 septembre, à l'occasion des journées européennes du patrimoine , les options se bousculent : de nombreux sites publics et privés ouvrent leurs portes aux visiteurs. Mais pas de panique ! France Bleu Maine vous livre une sélection aux petits oignons, partagée par ses auditeurs et internautes.

De l'abbaye de l'Epau à la chapelle de Verniette

On retrouve bien entendu, des incontournables comme l'abbaye de l'Epau au Mans, cité par Claude, un Manceau qui la juge tout simplement "très belle". Situé aux portes de la ville, cet édifice du XIIIe siècle est l’un des plus beaux exemples de l’architecture cistercienne (de l'ordre de Cîteaux, des moines catholiques) en France. Elle se visite pour son église abbatiale, mais aussi pour ses jardins et notamment son potager en forme de rosace et de lancettes.

Nadine, elle, invite à se déplacer à une vingtaine de kilomètres du Mans au musée de la fonderie d'Antoigne à Sainte-Jamme-sur-Sarthe. Cette mancelle a été touchée par les rencontres qu'elle y a faites : "C'est tenu par des passionnés, des anciens ouvriers. Les gens y ont souffert parce que c'est une usine où ils faisaient fondre de la matière pour créer des radiateurs."

Benjamin nous emmène chez lui à Dollon, à l'est du département, où il vante une pépite : le musée Musique Mécanique. Vous y trouverez un parcours commenté, où vous pourrez observer et écouter le son de ses curieux instruments qui ont traversé le temps de 1800 à nos jours. Véronique, une internaute, conseille le musée Cafetières Et Compagnie à Montval-sur-Loir, car il s'agit du dernier week-end où il est possible d'admirer les expositions sur l'histoire de la demeure dans son quartier.

De la petite à la grande histoire

Puis, il y a aussi ces lieux chargés de souvenirs personnels à découvrir auprès des autochtones, comme la chapelle de Verniette à Conlie, confie Jean-Luc un habitant "quand j'étais jeune on allait faire notre tour par là." Au bout de son allée de gravillons, cette chapelle de style roman, a été classée monument historique en 1946 pour ses peintures murales. Marie Christine, elle, nous parle de La rotonde ferroviaire de Montabon "où [elle] a passé une partie de [son] adolescence, à proximité on allait jouer autour."

Celles et ceux qui préférèrent se cultiver en plein air, apprécieront le jardin du petit bordeaux à Saint-Biez-en-Belin, "très agréable" suggéré par Soizic sur la page Facebook de France Bleu Maine .