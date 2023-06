Journées européennes de l'archéologie : des mosaïques gallo-romaines à découvrir en Dordogne

Depuis le porche de l'église de la petite commune de Montcaret, on aperçoit seulement des vestiges. Ce sont les restes des fondations en pierres de la villa gallo-romaine. Pour découvrir le joyau de ce site antique, il faut passer les portes du musée . C'est là que sont extrêmement bien conservés 82 mètres de mosaïques datant de l'Antiquité, à l'époque où le site était un lieu de villégiature de riches propriétaires terriens. Des visites spéciales y sont organisées ce samedi et ce dimanche à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie .

C'est dans la salle à manger de l'époque que les premières mosaïques sont visibles. Une salle en forme de croix "avec cinq pavements différents : des motifs géométriques, des cercles et des demi-cercles, des écailles et des boucliers grecs, les peltes", décrit Nathalie Magardeau, chargée de l'accueil du public à la villa gallo-romaine de Montcaret depuis 30 ans. La présence de mosaïques atteste de la richesse et du pouvoir des habitants de la villa dans l'Antiquité. Il y en a aussi dans ce qui était la grande salle de réception, le jardin et la cour intérieur. Et de superbes décors en formes de poissons sont encore bien visibles dans les thermes.

Seule villa gallo-romaine visible en Dordogne

La villa s'étendait sur 2200 mètres carrés, l'équivalent de la surface d'un supermarché. Seule une petite partie de cette demeure a été découverte par les archéologues qui ont découvert et fouillé le site à partir de 1921. Les derniers sondages y ont été réalisés en 2003. "En Dordogne il y a plein de sites gallo-romains sous terre, mais la plupart ont été découverts et réenfouis. Nous sommes la seule villa dans le département avec des pavements mosaïques in situ à être ouverte au public", précise Nathalie Magardeau.

Les visites organisées ce week-end permettront donc aux visiteurs de découvrir ce vestige de l'époque gallo-romaine dont l'existence est bien moins connue, en Dordogne, que celle des sites préhistoriques. Ce seront des visites guidées de 45 minutes suivies d'initiations aux fouilles, destinées aux enfants et à leurs parents. L'occasion de se glisser dans la peau d'un archéologue.

Infos pratiques :

Les visites sont programmées samedi à 14h et 16h et dimanche à 10h30, 14h et 16h. Elles durent 2h. Tarif : 8€ pour les adultes, 4€ pour les moins de 26 ans. Réservations par téléphone au 05 53 58 50 18 ou à l'adresse e-mail montcaret@monuments-nationaux.fr.